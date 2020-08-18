Семья челябинского контрактника, сбежавшего из части, заявила о давлении со стороны военной полиции

Челябинский военнослужащий пожаловался в прокуратуру на своих обидчиков. Фото: Елена Акимочкина/vk.com

Военнослужащий из Челябинска Александр Татаренко, который дезертировал, якобы спасаясь от дедовщины в части Приморского края, написал явку с повинной. Молодой человек обратился в военную прокуратуру и подал заявление о том, что во время службы его избивали и вымогали у него деньги.

После этого семье контрактника заявила, что им начали поступать навязчивые звонки из военной части в Приморском крае:

— В нашей челябинской прокуратуре с нами очень хорошо поработали, были заинтересованы разобраться в ситуации. А вот оттуда, из части, звонят, из военной полиции при части — они давят. Напишу заявление в главную военную прокуратуру, чтоб оградили нас от их давления на время проведения следствия, — заявила мама Александра Елена.

«НЕ ВЕРИТ, ЧТО ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»

По ее словам, сын пережил огромный стресс. Сейчас его стояние улучшилось, но родители все равно переживают.

— Чувствует себя удовлетворительно. Не верит до сих пор, что он дома. Пропал аппетит и спит по два часа за ночь. Но, думаю, мы это все переживем и восстановимся. Стресс был сильный, но держится молодцом. Он настроен решительно, — поделилась Елена.

Александр уверяет, что готов понести ответственность за вынужденное бегство:

— Саша сказал, что за свои поступки он ответит, а за то, что творится в части, тоже кто-то должен ответить, — передала Елена слова сына.

Напомним, Александр пропал еще два месяца назад, оставив предсмертную записку. Родителям об издевательства он не рассказывал, только занимал деньги. А в воскресенье, 16 августа, военнослужащего нашли под мостом, где он жил неделю.

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