Снятие режима ограничений в Челябинске: когда откроют ночные клубы и кинотеатры

Как в старые добрые времена скоро скажем: "Пошли в кино!". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об ослаблении режима ограничений в Челябинской области по коронавирусу. С 19 августа разрешены массовые мероприятия. Например, соревнования, концерты. Открываются ночные клубы. Ограничения сняты с проведения мероприятий и на открытом воздухе, и в помещениях.

Важным остается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В регионе действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

На проведение зрелищных массовых событий наложено ограничение по зрителям. С учетом социального дистанцирования разрешено присутствие не более трети зрителей от расчетной вместимости помещения.

Открываются детские игровые комнаты, детские развлекательные центры.

Вступающих в брак обрадует снятие ограничение пор числу приглашенных в ЗАГС гостей. Органы ЗАГС, учитывая площадь помещения и памятуя о требовании социального дистанцирования, сами определяют число присутствующих на церемонии регистрации брака.

Долгожданная новость для киноманов: с 1 сентября в Челябинской области открываются кинотеатры и кинозалы в сельских и районных ДК. Предприятия этой сферы развлечения могут подготовиться к исполнению требований Роспотребнадзора. В том числе, по числу присутствующих в зале с учетом меры социального дистанцирования.

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