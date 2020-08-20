«Никаких велосипедов и шаурмы»: от чего отказались на новой набережной озера Смолино в Челябинске

Тихая зона берега сохранит свой природный колорит. Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

В эти дни в городе трудятся архитекторы из Москвы. По заказу группы ЧТПЗ специалисты создают проект новой набережной на озере Смолино. Сейчас ее обсуждают с простыми горожанами: 20 и 21 августа любой желающий может принять участие в онлайн дискуссии, подав заявку по этой ссылке. А мы расскажем о первой встрече, которая прошла вчера.

ТРИ ЗОНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ

— Мы подсчитали, что в зоне шаговой доступности от этого места, то есть в пределах 15 минут ходьбы, живут 20 тысяч челябинцев. Каждый пятый из них — ребенок. Еще три тысячи — пожилые люди. И проект должен учитывать их интересы, — заявила руководитель проекта, сотрудник московского архитектурного бюро Wowhaus Гульнара Сафонова.

Для этого москвичи предлагают разделить территорию на три зоны: тихую, активную и центральную. К этому их толкают и сами очертания берега.

Берег неоднородный: где-то узкий, а где-то широкий. Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

Тихая зона тянется от перекрестка с Новороссийской в сторону ЖК «Смолинский». Она узкая, около 20 метров, и почти вся заросла камышом. Здесь архитекторы предлагают разместить экотропу и увеличить полезную площадь за счет мостков над водой. В этой зоне появятся смотровые площадки, места для рыбалки и скамейки-беседки для отдыха.

Центральную зону, которая визуально как будто продолжает улицу Гагарина и выглядит как небольшой полуостров, архитекторы предлагают отдать по лекторий, площадку для йоги и общепит.

— А еще здесь нужен уникальный арт-объект, который станет визитной карточкой берега, — замечает архитектор проекта Глеб Перевозчиков.

Архитекторы предлагают разбить берег на зоны. Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

В спортивной зоне, которая тянется от улицы Гагарина до ресторана «Золотое руно», должны вместиться площадки для детских игр, для молодежи и любителей спорта.

Также эксперты пообещали, что продумают разные варианты доступа к берегу. От жилого массива территорию отделяет шумная магистраль, перейти ее довольно трудно. Архитекторы хотят добавить пешеходных переходов и запланировать парковку для тех, кто приезжает к озеру на машине.

ГОРОЖАНЕ НЕ ПРОТИВ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА

В целом челябинцы согласились, что идея разбить территорию на три зоны удачная. Только так можно предотвратить конфликт интересов.

Чтобы отдых был тихим, челябинцы попросили отделить берег от шумной дороги зеленой стеной. Для детей — современные оригинальные комплексы, не похожие на дворовые. А еще — водный аттракцион: сухой фонтан или что-нибудь поинтереснее. Высокую смотровую площадку, яркую иллюминацию в центральной части. Инфраструктуру для лыжников и фигуристов. И, конечно же, туалет.

Вариант кафе со смотровой площадкой челябинцы забраковали. Здание не должно закрывать вид на воду. Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

Горожане не против, чтобы на берег пришел частный бизнес.

— Обязательно нужен прокат гироскутеров, самокатов, байдарок, лодок, услуги инструкторов, — говорит горожанка Анна Попова.

— Нужен и общепит, только цивилизованный. Не какая-то шаурма, — предупредил житель города Александр Усольцев.

— Главное — берег не перегрузить ништяками. Нужно взвешивать свои желания и смотреть: выдержит ли нагрузку данная территория, — попросил челябинец Андрей Ревякин.

Такие варианты возможны для отдыха подростков. Фото: архитектурное бюро Wowhaus.

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ПОЯВИТСЯ В СЕНТЯБРЕ

В голове архитекторов, как оказалось, уже есть ряд табу.

— На этом узком участке набережной не будет велодорожек. Велосипедистам придется проезжать мимо. Сюда не нужно интегрировать большой ресторан со своей территорией — места и без того мало. И, наверное, все же не будет скейтпарка, чтобы шумные подростки не мешали жителям окрестных домов, — заявил архитектор проекта Глеб Перевозчиков.

Итоговый проект бюро Wowhaus покажет жителям в сентябре.

— Но и он будет не окончательным. И в него можно будет вносить какие-то правки, — заверил челябинский урбанист Лев Владов. Именно он в эти дни и ведет обсуждение с горожанами.

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