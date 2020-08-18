Скейт-парк и прокат: челябинцам представили первые эскизы набережной Смолино

Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Архитектурного бюро Wowhaus представило первые эскизы новой набережной озера Смолино в Ленинском районе. Пространство будет разделено на три зоны: активную, тихую и центральную. С их наполнением еще предстоит определиться, но предложения проектировщиков уже кажутся привлекательными.

— Мы планируем зону экстремального спорта. И памп-трек (велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, — Прим. ред.Прим. ред.) и скейт-парк — это те объекты, которые всегда пользуются повышенным интересом. Кроме того, мы планируем протяженную велодорожку со всеми элементами велоинфраструктуры. И будет очень здорово проводить день на набережной на велосипеде, — рассказала руководитель проектного отдела архитектурного бюро Wowhaus Гульнара Сафарова.

Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Напомним, проблема пространства для скейтеров стоит остро уже много лет. Любители экстрима разрушают памятник Курчатову, а недавно облюбовали «яйца дракона» на набережной.

Кроме того, на набережной планируется сделать покат как наземных, так и водных видов транспорта. Отметим, что сейчас в Ленинском районе такие сервисы практически не развиты вообще.

Следующее обсуждение проекта состоится 19-21 августа. Чтобы принять участие зарегистрируйтесь по ссылке.

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