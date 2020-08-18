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Скейт-парк и прокат: челябинцам представили первые эскизы набережной Смолино

Смотрим, как преобразится Ленинский район
Ирина ФадюшинаИрина ФадюшинаИринаФадюшина
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Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Архитектурного бюро Wowhaus представило первые эскизы новой набережной озера Смолино в Ленинском районе. Пространство будет разделено на три зоны: активную, тихую и центральную. С их наполнением еще предстоит определиться, но предложения проектировщиков уже кажутся привлекательными.

— Мы планируем зону экстремального спорта. И памп-трек (велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, — Прим. ред.Прим. ред.) и скейт-парк — это те объекты, которые всегда пользуются повышенным интересом. Кроме того, мы планируем протяженную велодорожку со всеми элементами велоинфраструктуры. И будет очень здорово проводить день на набережной на велосипеде, — рассказала руководитель проектного отдела архитектурного бюро Wowhaus Гульнара Сафарова.

Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Эскизы архитектурного бюро Wowhaus

Напомним, проблема пространства для скейтеров стоит остро уже много лет. Любители экстрима разрушают памятник Курчатову, а недавно облюбовали «яйца дракона» на набережной.

Кроме того, на набережной планируется сделать покат как наземных, так и водных видов транспорта. Отметим, что сейчас в Ленинском районе такие сервисы практически не развиты вообще.

Следующее обсуждение проекта состоится 19-21 августа. Чтобы принять участие зарегистрируйтесь по ссылке.

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Так выглядела набережная Смолино в прошлом веке

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