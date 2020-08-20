ЭКГ для деревьев: выживут ли знаменитая лиственница и дуб-долгожитель в Челябинске

Дорожная революция буквально погубила лиственницу Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на некогда зеленом проспекте Ленина теперь часто попадаются засохшие деревья. Дорожная революция и плохой уход уничтожили не только липы, но и гордость города – даурские лиственницы, высаженные в честь окончания русско-японской войны. Но выживет ли единственное оставшееся дерево? Оказывается, существует прибор резистограф, с помощью которого можно узнать о состоянии ствола. Эксперты выяснили, какие шансы у знаменитой лиственницы на проспекте Ленина и старого дуба на улице Барбюса.

ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ, НО НЕ ДОРОЖНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Обследование деревьев начинается с изучения параметров.

— Охват ствола у лиственницы 126 сантиметров, высота — 10 метров, — заносит данные руководитель Центра древесных экспертиз Алексей Анциферов. Для того чтобы измерить высоту, на верхушку лезть не пришлось, использовали специальный прибор — высотомер.

А дальше самое интересное — как узнать гнилой ствол внутри или нет? Алексей Анциферов взялся за резистограф, именно он помогает проникнуть к сердцевине без причинения большого вреда. Сверло диаметром всего полтора миллиметра легко входит в ствол. Тут же распечатываются данные в виде графика. Процесс очень напоминает ЭКГ. По ломаным линиям эксперт оценивает состояние дерева — показатели зашкаливают, значит, все в порядке, ствол плотный, а если проваливаются, то дерево гниет. Для чистоты эксперимента сверло загоняется с четырех разных сторон и на разной высоте.

У нашей лиственницы диагноз оказался неутешительный.

— В стволе идут процессы гниения, но пока они не критические, дерево еще не аварийное. В кроне присутствует большое количество мертвых ветвей и много дехромации — нарушения окраски. Это говорит о том, что дерево находится в ослабленном состоянии, — со знанием дела говорит Алексей Анциферов.

Данным эксперт не удивился. Ему достаточно было взглянуть на окружающую обстановку — асфальт вокруг и оживленную магистраль рядом.

— Дерево буквально закатано в асфальт со всех сторон, а жизненное пространство равняется одному метру, — добавляет Александр.

Алексей Анциферов фиксирует данные о деревьях Фото: Сергей СОТНИКОВ

Следующий этап исследования — выяснение точного возраста лиственницы. Для этого ведущий эксперт Центра древесных экспертиз Андрей Черакшев использовал так называемый бурав Пресслера. С его помощью срезается тонкий вытянутый кусочек ствола, на котором виднеются следы колец — по ним и будут определять возраст. Это похоже на биопсию, когда у человека берут кусочки тканей органов на обследование.

Сходу определить, сколько живет лиственница, Черкашев не может — уж слишком тонкие кольца, но дереву явно больше 80 лет. Для точного определения образцы направят в московскую лабораторию.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СЕМЕНА

Исследуемая даурская лиственница очень дорога Челябинску. Согласно легенде, в 1905 году в город доставили раненого на русско-японской войне офицера. Он привез с собой 30 семян даурской лиственницы, чтобы посадить их на родине. Пострадавшего приютил у себя дома поляк Сапега-Ольшанский. Состояние воина было плачевным, поэтому он попросил высадить семена, если с ним вдруг что случится. Офицер умер, и поляк выполнил его последнюю просьбу.

Во время ремонта дороги дереву поранили корни.Фото: Юрий Черкасов

В начале нулевых три лиственницы зачем-то срубили, а после началась дорожная революция, чиновника было не до деревьев. В июле 2011 года на перекрестке Красной и Ленина построили поворот. Во время ремонта обнажились корни деревьев, и в 2017 году еще одна лиственница погибла.

ДУБ — В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

Еще одна знаменитое дерево в Челябинске дуб на Барбюсса, 20. Это, конечно, не достопримечательность, пережившая пожары и наводнения, как в Москве или Санкт-Петербурге, но тоже дорогой для горожанам объект.

Высотой дуб 14 метров, обхват ствола — 181 сантиметр. Но вековым его назвать сложно. По словам Андрея Черкашева, на вид дереву около 60 лет. Тут же появился мужчина, который заявил, что этот дуб высаживал именно он. По словам пенсионера, дело было в 1958 году.

— Мне было шесть лет, меня бабушка привела на посадку перед 9 мая, — рассказывает Виктор Лисовский. — Размер саженца был примерно 1,2 метра. Рядом была колонка с водой, я этот дуб периодически поливал. А легенду про то, что дуб стоял здесь во времена войны, кто-то выдумал.

Резистограф показал, что дуб находится в гораздо лучшем состоянии, чем лиственница. Никакой гнили внутри не оказалось, хотя опасения были — на стволе есть «морозобойная» трещина, но она уже заросла, и небольшое количество вредителей.

Виктор Лисовский заявил, что именно он высаживал памятный дуб в Ленинском районе Фото: Сергей СОТНИКОВ

После того как образцы исследуют в лаборатории, будут даны рекомендации по уходу за деревьями, а также есть перспектива, что их занесут в список природных памятников. По словам сотрудников Центра древесных экспертиз, заявку на исследование дерева может подать кто угодно, от школьника до пенсионера. Комиссия обрабатывает обращения россиян, а затем направляет специалистов к потенциальным памятникам природы.

А недавно жильцы дома на улице Цвиллинга, 41а попали в абсурдную ситуацию. Почти год они добиваются обрезки сухих веток. Но выяснилось, что у каждой ветки разные хозяева, а значит, разрешений нужно спрашивать несколько.

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