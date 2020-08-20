Топ-10 схем финансовых мошенников в Челябинске

Полицейские рассказали, как чаще всего мошенники обманывают южноуральцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Челябинской области рассказали о схемах мошенников, с помощью которых они выманивают деньги.

1. Звонок из «банка»

Самый распространенный способ — это звонок из «банка». Они подменяют номера через специальные сервисы и разводят доверчивых людей. Оказалось, что люди сами рассказывают злоумышленникам нужную информацию.

Например, в Катав-Ивановске у женщины похитили 150 тыс. рублей. Ей позвонили из «банка» и предложили защитить деньги. Похожие случаи произошли в Челябинске, Карталах и Нязепетровске. Общая сумма достигла целых 700 тыс. рублей.

Такой звонок поступил нашему корреспонденту. Рассказываем, на чем удалось раскусить мошенника и как он отреагировал.

2. Сниму порчу

Мошенники представляются по телефонами шаманами из Якутии и предлагают снять порчу — причину всех ваших невзгод. Конечно, же древние «духи» потребуют денежку за сеанс очищения и предложат купить недешевый аксессуар — амулет.

3. Купи — продай

Также мошенники обитают на сайтах с объявлениями, где просят вас внести предоплату или сообщить данные банковской карты, даже не взглянув на товар. Так челябинца, покупавшего сигареты на популярном интернет-сервисе с объявлениями, надули на 115 тыс. рублей.

4. Родственники в беде

Неизвестные сообщают вам, что ваш внук, зять, сват оказались в больнице или тюрьме. Чтобы им помочь, обязательно нужно купить дорогое лекарство, заплатить штраф, залог или дать взятку.

5. Сообщение от друзей

Вдруг вам приходит сообщение в соцсетях от вашего друга: «Одолжи деньги, срочно нужны! Кинь на вот эту карту. Потом верну». Но вы могли и не подозревать, что вашего приятеля просто взломали, а деньги вы никогда больше не увидите.

6. Подставные сайты

В соцсетях вы находите ссылку на сайт с билетами на закрытый киносеанс. Деньги вы перевели, но кино вряд ли посмотрите, ведь это был не сайт кинотеатра.

7. Вы выиграли!

Вам приходит сообщение, что вы стали счастливым обладателем нового спорт-кара или другого приза, хотя ни в каком розыгрыше не участвовали. Только вот за доставку подарочка придется заплатить.

8. Компенсация

Представляясь сотрудниками госструктур, мошенники уверяют, что вам положена компенсация за некачественное лекарство, которое вы купили. Вам обязательно «вернут» деньги, но сначала попросят оплатить пошлину или проценты.

9. Социальные выплаты

Называя себя соцработниками, злоумышленники объясняют, что вам положены социальные выплаты, как пенсионеру, инвалиду, матери-одиночки и прочее. Перевести их должны на карту, данные которой нужно продиктовать неизвестному на другом конце линии. По похожей схеме в Миассе у пенсионера похитили более 280 тыс. рублей, пообещав помощь в получение компенсации для инвалидов.

10. Оформление кредита

На просторах интернета красуется выгодное предложение по оформлению кредита. Работники «банка» предлагают открыть счет и надежно его застраховать, при этом заплатить за каждое действие. Стоит насторожено отнестись к таким соблазнительным предложениям, ведь это явно мошенники.

— Помните, что должностные лица никогда не станут запрашивать у вас личные данные, номера, коды и пароли банковских карт. Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денежных средств, должны насторожить, — предупредили южноуральцев в пресс-службе областного ГУ МВД.

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