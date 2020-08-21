Что нашел на дне Миасса экскаватор-амфибия

Дмитрий Карпов уже четыре года управляет экскаватором-амфибией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

31-летний челябинец Дмитрий Карпов раньше работал дальнобойщиком, а сейчас управляет водным экскаватором — «ромашкой». В Минэкологии решили очистить реку Миасс от мусора и зарослей, вот мужчина и чистит — на особую радость рыбакам и уткам. Мы попросили его взять нас с собой. Подробности — в репортаже КП-Челябинск.

Экскаватор на понтонах

К водной прогулке на спецтехнике пришлось готовиться психологически. Оказаться в воде в холодный пасмурный августовский день — так себе перспектива. К тому же почему-то не верилось, что на середине реки воды всего лишь по колено. На берег Миасса со стороны улицы Университетская Набережная пришли в 11:00. В воде — экскаваторы-амбифии, на суше — пара разговорчивых рыбаков.

Машину рабочие между собой называют «ромашкой» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Их трое сейчас работает, — говорит седобородый дедушка. — Один вон там (показывают в сторону моста у ТРК «Родник»), его не видно. Самый старший на той стороне, а на середине — молодой. Они собирают водоросли и ил в баки, и на берегу разгружают. А потом машины это все вывозят. Смотрите, разворачивается. Прямо бегом «побежал» — по течению быстрее. Сюда гребет.

С грохотом крутящихся лопастей и брызг, шумом ревущего мотора в нашу сторону движется мощная машина под управлением «молодого».

Тяжелая техника по воде передвигается достаточно быстро Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Поди всю рыбу вам распугали? — спрашиваем мужчин, пока экскаватор цепляется ковшом за берег и подтягивает себя максимально близко к суше.

— Мы нарадоваться не можем. Сейчас берег чистый — ловить рыбу проще, — с улыбкой отвечают те.

Чем дальше — тем мельче

Дмитрий управляет болотоходом почти четыре года. Говорит, что каких-то особых прав для управления техникой не нужно, потому что это «обычный экскаватор, просто на понтонах». Смеется, когда спрашиваешь, как правильно называется его должность, потому что он — машинист «ромашки». Такое «цветочное» имя спецтехнике для очистки водоемов дал ее владелец. Почему — челябинец не знает. Но среди рабочих название прижилось.

Чистить реку — занятие монотонное. Чтобы развлечь себя, Дмитрий слушает передачи на радио, потому что музыка быстро надоедает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У вас хоть перчатки-то рабочие есть? Там вы все измараетесь. Это у берега более менее глубоко, а в середине — мелко. Я буду ковшом толкаться, и вас будет трясти. А в кабине я один еле помещаюсь, — безрезультатно взывает к нашему разуму Дмитрий.

На нас он смотрит с недоверием. В выражении лица застыл немой вопрос: «В белых кроссовках на съемку по расчистке реки? Чем вы вообще думали?».

Брызги летят в разные стороны, но обитателей реки это не пугает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В то же время спешит успокоить, что на водном экскаваторе переплывал озеро-водохранилице Иртяш недалеко от Касли и Озерска, а там глубина около 15-18 метров. Сам садится в крохотную кабину, а мы плывем по главной реке Челябинска снаружи, держась за бак, который уже наполовину загружен водорослями. Глядя на черные от ила руки, понимаем, что про перчатки Дмитрий говорил не зря.

Ощущение, что ты на катамаране — чувствуется естественное движение течения. Только страшнее. Кабина вертится вокруг своей оси. Приходится уклоняться от груженого водорослями ковша, чтобы не угодить в воду. Избежать этого нам удается, а вот встречи с брызгами грязи — нет.

прокатиться на болотоходе можно только снаружи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Неожиданные находки

Болотоход сделан на базе экскаватора Komatsu, который «посадили» на плавучую платформу. Грузоподъемность — четыре тонны, бак вмешает четыре куба. Он может доставать мусор и ил с глубины до двух метров. В час добывает до восьми кубов ила.

— Говорят, что водоросли буквально через две недели вырастают снова, и такая чистка похожа на вечную борьбу огородников с одуванчиками, — спрашиваем мы.

— Если камыши убирать с корнями, то такой чистки хватает года на четыре, — уверяет Дмитрий.

— А у вас с корнями получается выдергивать?

— Так вы в бак загляните!

Ловить рыбу в Миассе стало проще, но убрали мусор еще не везде. Машины будут работать в черте Челябинска до конца октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Большинство людей к нашей работе относится положительно: «Молодцы, давно нужно было заняться этим делом», другие — называют уродами, потому что им камыш жалко, — продолжает Дмитрий. — На всех не угодить. На предыдущем участке было очень много рыбаков. Они там себе кирпичиками выкладывали место и просили побольше камыша там убрать. Про участок реки под Ленинградским мостом ничего сказать не могу. Мы только тут работаем: от моста, где «Союзпищепром», и до улицы Молодогвардейцев.

Из Миасса рабочие достали не один грузовик шин и тонны мусора. Из интересных находок — старые военные каски, среди жутких — только собака... в общем, вы сами поняли.

Уточки с мощной техникой дружат. Где экскаватор-амфибия, там и они Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Постоянные спутники спецтехники — дикие утки. На удивление, птицы не боятся шумных машин.

— Корешки же всякие да червячков со дна поднимаем ковшом. Вот все уточки и довольны. Подплывают толпой. Рыбы много. Даже вот такие (показывает руками расстояние примерно в сантиметров тридцать) есть, — продолжает Дмитрий Карпов.

За четыре года мужчина работал на озерах Кисегач, Большой Кременкуль, Большие и Малые Касли, Иртяш и других водоемах. Помнит, что в первое время уходил с работы весь в пятнышках, как далматинец. Стекла в кабине не было — при резком опускании ковша летели брызги. Сейчас такого нет, потому что спецтехнику ежегодно модернизируют.

Застревать в реке Дмитрию не приходилось, а вот у его коллеги был такой опыт. Груженый илом болотоход сел на мель: пришлось разгрузиться, отплыть в сторону и загрузиться снова.

— В остальных случаях, когда экскаватор плыть не может, достаточно просто ковшом упереться и оттолкнуться, — объяснил план спасения челябинец.

Еще бы! Где болотоходы, там проще достать еду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ночь техника остается на берегу реки. Там есть для нее специальный загончик. Угонять водные экскаваторы еще пока никто не решился, а вот на лодку как-то позарилась нетрезвая компания. Но все закончилось благополучно — на работу пришли рабочие и забрали обратно.

Сам Дмитрий рад, что реку в его родном городе решили чистить.

— Хоть вид поменялся, а то этот участок вообще заросший был, — говорит он.

Надо признать, река и вправду выглядит чище.

Застревать на середине реки Дмитрию еще не приходилось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минэкологии приняли решение на постоянной основе разместить экскаватор-амфибию на очищенных участках реки Миасс в черте Челябинска. Подрядчик — ООО «Акватехника» — будет поддерживать порядок в акватории водной артерии города до конца октября. Только за лето очистка участка возле «Союзпищепрома» обошлась в 29 миллионов рублей.

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