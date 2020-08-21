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Коронавирус Covid-19

Топ-5 самых опасных по коронавирусу районов Челябинской области

Выясняем, где чаще всего болеют
Сергей СотниковСергей СотниковСергейСотников
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Несмотря на снятие ограничений, количество больных стабильно растет

Несмотря на снятие ограничений, количество больных стабильно растет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области определился топ-5 районов, в которых люди чаще заражаются коронавирусом. По данным Минздрава, всего в регионе зафиксировано 13 669 случаев COVID-19. Больше всего заболевших проживают в Челябинске и Магнитогорске, там их по 5659 и 1841 человеку соответственно, поэтому в данный топ они не были включены.

Из оставшихся городов самым зараженным оказался Миасс. Здесь количество больных достигло отметки 1087 человек. При населении в 166 тыс. человек (на 1 января 2020 года по данным Челябинскстата), попадание города на первое место рейтинга не кажется таким уж удивительным.

На втором месте после Миасса идет Златоуст, в котором число заболевших пока не достигло тысячи — зарегистрировано 809 случаев COVID-19. Причем количество жителей здесь не сильно разнится с лидером топа — в Златоусте живет буквально на одну-две тысячи южноуральцев меньше, чем в Миассе.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

Третьим в списке рейтинга стал Копейск. Наверняка, попасть сюда ему «помогла» близость к Челябинску, ведь многие копейчане ездят в южноуральскую столицу чуть ли не каждый день. Вот и получилось третье место с 360 заболевшими.

На четвертом месте расположился Верхнеуральский муниципальный район. Здесь был зафиксирован 231 случай коронавируса. Этот район находится близко к Магнитогорску, не исключено, что этот фактор повлиял на количество больных.

А закрывает пятерку Ашинский район. Число зараженных составляет уже 207 человек, поэтому местным жителям стоит сохранять бдительность, чтобы не подняться выше в рейтинге.

На этой неделе губернатор Алексей Текслер подписал постановление об ослаблении режима ограничений в Челябинской области по коронавирусу. С 19 августа разрешены массовые мероприятия. Например, соревнования, концерты. Открываются ночные клубы.

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