Обабки по 300 р., белые – 500: на трассах под Челябинском открылись грибные «супермаркеты»

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:32:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области основные точки продаж, по традиции, раскинулись на трассе в сторону Кыштыма и Непряхино (Чебаркульский район, через Яраткулово). Дарами лесов и огородов начинают торговать, начиная от Кузнецкого и Верхних Карасей.

Обильные дожди и тепло принесли неплохой урожай грибов. К примеру, в минувшие выходные на трассе Кыштыма – Аргаяш – Челябинск мы насчитали почти два десятка стихийных рынков.

— Грибы есть, но нужно места знать, поначалу было много гнилых, но сейчас «лезет» уже новый урожай. Грибочки хорошие, крепенькие. Белых не так много. В основном обабки – подберезовики, подосиновики, много коровников и маслят. За четыре часа набрали килограммов пять. Это не так много. Бывало и побольше, — рассказала одна из продавцов на трассе около поселка Ишалино.

Самый большой урожай в июле - начале августа - обабки.Фото: Алексей МИКУШИН

Обабки и маслята продают по 250-300 рублей за кило, белые – 500, коровники тянут на 150 рублей. Опят и груздей пока нет. Еще не сезон. Мы проезжали в тех краях уже под вечер, и продавцы согласились сбросить цену. Тем более, погода начала портиться. Так, два кило крупных обабков женщина согласилась отдать за 300 рублей.

Кстати, тут же можно прикупить и свежей картошечки по 50 рублей за кг, черники за 300-400.

Подробнее о самых грибных местах Челябинской области читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клубничка и малинка: почем в Челябинске продают ягоды. Мы обошли стихийные рынки и узнали, сколько стоят садовые витамины (смотреть обзор).

Разлюбили «астраханские», полюбили «уральские»: в Челябинской области начали выращивать экзотические фрукты и ягоды (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU