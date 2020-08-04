2020-08-04T15:32:01+03:00
Здоровье

Обабки по 300 р., белые – 500: на трассах под Челябинском открылись грибные «супермаркеты»

Рассказываем, где запастись лесным урожаем
Алексей МИКУШИН
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Дары леса на трассе Кыштым - Челябинск.Дары леса на трассе Кыштым - Челябинск.Фото: Алексей МИКУШИН
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В Челябинской области основные точки продаж, по традиции, раскинулись на трассе в сторону Кыштыма и Непряхино (Чебаркульский район, через Яраткулово). Дарами лесов и огородов начинают торговать, начиная от Кузнецкого и Верхних Карасей.

Обильные дожди и тепло принесли неплохой урожай грибов. К примеру, в минувшие выходные на трассе Кыштыма – АргаяшЧелябинск мы насчитали почти два десятка стихийных рынков.

— Грибы есть, но нужно места знать, поначалу было много гнилых, но сейчас «лезет» уже новый урожай. Грибочки хорошие, крепенькие. Белых не так много. В основном обабки – подберезовики, подосиновики, много коровников и маслят. За четыре часа набрали килограммов пять. Это не так много. Бывало и побольше, — рассказала одна из продавцов на трассе около поселка Ишалино.

Самый большой урожай в июле - начале августа - обабки. Фото: Алексей МИКУШИН

Самый большой урожай в июле - начале августа - обабки.Фото: Алексей МИКУШИН

Обабки и маслята продают по 250-300 рублей за кило, белые – 500, коровники тянут на 150 рублей. Опят и груздей пока нет. Еще не сезон. Мы проезжали в тех краях уже под вечер, и продавцы согласились сбросить цену. Тем более, погода начала портиться. Так, два кило крупных обабков женщина согласилась отдать за 300 рублей.

Кстати, тут же можно прикупить и свежей картошечки по 50 рублей за кг, черники за 300-400.

Подробнее о самых грибных местах Челябинской области читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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