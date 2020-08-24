«Верните Мишку»: новый логотип хоккейного клуба «Трактора» вызвал бурю эмоций у болельщиков

Новая форма выдержана в строгих черно-белых цветах. Фото ХК "Трактор".

Только челябинский хоккейный клуб «Трактор» презентовал новый логотип, как среди болельщиков разразились нешуточные споры о вкусах. Кто-то сетует на то, что команда могла бы посоветоваться с горожанами, другие двумя руками «за» смену стиля «а-ля 90-е» на более современный, «оппозиционеры» просят вернуть примелькавшегося мишку с клюшкой, сравнивая новый логотип вовсе не с медведем, а с тигром или с леопардом. В соцсетях даже запустили опрос – «Нравится ли вам новый логотип «Трактора». Почти 80 процентов ответили «нет, не нравится».

БОМБА, МОЛОДЦЫ!

— В прежней надписи много непрофессиональных решений, кроме того, она никак не бьется ни с предыдущим стилем, ни с эмблемой «Т», — отмечают разработчики на официальном сайте ХК «Трактор». Они же добавляют, что черно-белый стиль – это «чб» и он трактуется, как Челябинск – родина хоккейного клуба.

— «Стоит ли платить за ребрендинг, устроит ли он болельщиков?! Сами решили, сами сделали! А болельщиков хоть бы спросили! Вдруг мы отстоим нашего родного медведя!» — пишет один из челябинцев в соцсетях.

— «Что толку бубнить, охать и закатывать к небу глаза? Что важнее? Ответ, я думаю, очевиден. А в наше время вообще самое главное, чтобы они хоть играть начали».

— «Молодцы, ребята, агрессия и классика в одном стиле. Вперёд, команда!!!».

— «Огонь!! Ждал худшего, но честно, удивили, в ногу со временем, соответствует всем современным тенденциям. Единственное, в форме чуть разочаровался, можно было чуть больше графичности придать рукам и ногам, так сказать в стилистике клуба, переборщили с минимализмом, а в целом порадовали, мощный лого, и не обращайте внимание на тех, кто застрял в 90-х. В общем, бомба, молодцы!!!».

— «Это круто, если точно уберут цвет из лого спонсоров. Это уже огромный прорыв будет. И рукава интересные. Надеюсь, не печатная форма будет, а нашивная».

— «Посмотрите на то, как поменялся мир за 30 лет и «Трактор», как ни крути, часть этого мира, но мы по-прежнему оставались в 90-х, хотя вокруг уже давно всё по-другому. Хоккей меняется, становится более динамичным и зрелищным, вслед за этим меняется и визуализация клубов. И в новом лого очень много отсылок к прошлому, в том числе и к старому белому мишке, который тоже стал уже частью истории. Идите в ногу со временем и будьте открыты для перемен. Удачного нам сезона, чёрно-белые».

— «В Челябу врывается модный стиль. Хватит жить прошлым!», — пишут сторонники новых логотипов.

НЕ ПОНЯТНО, ЧТО ЗА КЛУБ

Те, кто не принимает нынешнюю черно-белую «палитру» категоричны в своих суждениях. Вот мнения другой стороны:

— «Верните старый логотип, иначе у меня будет сердечный приступ».

— «Не понятно, что за клуб. Нужно всё-таки писать «Трактор». А у медведя морда более вытянутая должна быть».

— «Надо выделяться игрой, а не формой».

— «Что за команда с зевающим пуделем? Эмблема без надписи, значит эмблема, не оставляющая вопросов, а вопросы есть. Верните медведя!!!».

— «Это все чудесно и замечательно, но когда все, наконец, смогут узнать стоимость билетов и порядок посещения матчей».

В конце 70-х "Трактора" играл с буквой "Т" на груди. Фото ХК "Трактор".

Те, кто занимался ребрендингом напоминают, что «Трактор» стал пионером «звериного» стиля в высшем дивизионе отечественного хоккея. Дизайнеры придерживаются такой точки зрения: прежняя иллюстрация с медведем, перегрызающим клюшку, нарисована в довольно инфантильном стиле, и логотипу не хватало строгости и серьезности.

С точки зрения вектора на логотипе присутствовало обилие мелких деталей. Это уже несовременная работа в мелком масштабе, толщины не в размерной логике делают логотип по меркам 2020 года не техничным и сумбурным.

Такие начертания теперь будут использоваться в клубе. Фото ХК "Трактор".

— В центре идеи стиля «Трактора» - литера «Т». Она «зашита» и в маскотной версии логотипа. Углы построения медведя подчинены восьмиугольной логике и имеют множественные рифмы и сопряжения… С 2003 года за «Трактором» прочно закрепился черно-белый стиль. Однако логотип до сих пор содержит инородные цвета: красный и желтый. Глядя на этот логотип неясно, какие цвета основные, а какие дополнительные. Масса желтого может дать ложное представление, что это также основной цвет, — так с профессиональной точки зрения мыслят разработчики нового стиля.

Отметим, что в новом стиле выполнены и логотипы команд системы «Трактор» «Челмет» и «Белые медведи».

Очевидно, что КХЛ движется по направлению к НХЛ, перенимая многие тенденции из-за океана. В Северной Америке также названия клубов уходят в прошлое. Их сменяют обычные логотипы. Болельщикам также не совсем понятно, почему в России на игровых свитерах фамилии игроков пишут на английском языке?

СПРАВКА «КП»

Из истории логотипов ХК «Трактор»

Все логотипы команды с 1947 года. Фото предоставлено ХК "Трактор".

1947 год – образование хоккейной команды, которая носила название «Дзержинец» (Добровольное спортивное общество «Дзержинец» объединяло работников транспорта и машиностроения). Название просуществовало до 1953 года,

1953 год – команда переименовывается в «Авангард».

1958 год – команда стала называться «Трактор»

Всего в истории клуба можно насчитать 14 вариантов логотипов команды. Это и эмблемы в виде шестеренки, буква «Т», стилизованное изображение трактора и даже красный помидор.

«Мишка» — предыдущий логотип «Трактор» — был создан в августе 1993 года для участия команды в «Кубка Шпенглера».

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