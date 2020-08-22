Ч/б — значит Челябинск: дизайнеры рассказали, как появился новый логотип «Трактора»

Фото: quberten.ru

Минимум месяц поклонников челябинского хоккейного клуба интриговали: как будет выглядеть форма черно-белых. В субботу, 22 августа, черно-белые презентовали новый стиль.

— Белый медведь — бессменный логотип клуба. В новом исполнении он сочетает в себе несколько смыслов и отсылает к нашему историческому наследию, — говорится на сайте ХК «Трактор». — Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание «Т» остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер. Так как альтернативное написание буквы «Т» характерно только для кириллицы, для латинской версии леттеринг имеет другое построение «Т» с учетом шрифтовых традиций.

Как отмечают в клубе, исторические цвета — черный и белый — сродни девизу «Все или ничего». Разработкой дизайна занималась московская студия Quberten. Они же делали логотипы для других клубов КХЛ: московского, а ранее и минского «Динамо», финского «Йокерита», «Адмирала» из Владивостока.

— Мы решили, что радикализация палитры пойдет на пользу «Трактору», черно-белый — то, что нужно Челябинску, строгость и стильная монохромность идет одному из старейших брендов нашего хоккея. Статус обязывает. Радикальный черно-белый стиль — смелое решение клуба, которое мы с удовольствием реализовали. Теперь у Танкограда монополия на ЧБ, другой команды в таких цветах в КХЛ нет, — пояснили разработчики.

Также дизайнеры объясняют: ч/б — значит Челябинск. Сломанной клюшки в логотипе больше нет. Говорят, это было модно в 90-е. С тех пор дизайн шагнул далеко вперед.

Фото: quberten.ru

В комментариях на страницах клуба в соцсетях болельщики тут же начали обсуждать новый дизайн. Некоторые даже интересуются, будут ли скидки на атрибутику со старым логотипом.

— Минимализм это хорошо, но недоработана эмблема, слишком пустая, — пишет Владимир Щиголев.

— Отличная обновка!! Молодцы, — пишет Николай Брылев.

— Мне одно не нравилось в старом логотипе, когда медведь перегрызал клюшку. Такое мнение, что он делал это от злости, что у него ничего не получается, — Сергей Задорин.

А как вам новый дизайн? Делитесь мнением в комментариях!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание игр ХК «Трактор» (Челябинск) в сезоне КХЛ 2020-2021: соперники и ограничения для болельщиков из-за коронавируса

Опубликовано расписание игр ХК «Трактор» (Челябинск) в сезоне КХЛ 2020-2021 (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru