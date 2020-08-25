Билеты на матчи ХК «Трактор» в сезоне 2020/2021: где купить, стоимость

Из-за коронавируса ледовая арена будет заполнена только наполовину Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые презентовали билетную программу на грядущий сезон. Директор клуба Иван Савин сообщил, что из-за снижения покупательской способности горожан, билеты на матчи ХК «Трактор» в сезоне 2020/2021 будут стоить на 30% дешевле.

Напомним, в прошлом сезоне они стоили от 300 до 1100 рублей. Цена стандартных сезонных абонементов варьировалась от 11 700 до 30 300 рублей. Иван Савин также отметил, что в новом сезоне количество абонементов, которые поступят в продажу сократиться до 1000. А сама арена по нормативам Роспотребнадзора будет заполняться только на 50% (вмещает 7500 зрителей). Если режим ограничений будет ослаблен, то дополнительные абонементы и билеты поступят в продажу.

Рассадка на арене будет ориентирована на социальную дистанцию в 1,5 метра. Зрители будут сидеть два через два. Важно учитывать, что первые три ряда теперь не идут в продажу, исходя из регламента КХЛ.

Продажа абонементов начнется 25 августа. Как и в прошлом сезоне болельщики могут приобретать абонементы и билеты на официальном сайте ХК "Трактор" в разделе "Билеты".

Сроки реализации билетной программы:

25 августа, 15:00 — старт продажи абонементов.

31 августа, 10:00 — старт продажи билетов на первую домашнюю серию Регулярного чемпионата.

Точки продажи:

• касса ЛА «Трактор» (250-летия Челябинска, 38)

• касса ДС «Юность» (Свердловский тракт, 51)

• касса ДС «Трактор» (Савина, 1)

Первый матч «Трактор» проведет 3 сентября в Челябинске с «Автомобилистом» (начало в 19:00). Полное расписание встреч в сезоне читайте в нашем материале.

Как будут пускать болельщиков на игры в связи с коронавирусом? Правила посещения арены — по ссылке.

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