Наплыва болельщиков в арену "Трактор" не будет из-за коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В связи с коронавирусом, в новом сезоне трибуны на арене «Трактор» будут заполнять только на 50%. То есть 3750 мест из 7500. Зрители на трибунах должны будут рассаживаться два через два, чтобы соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра.

Вход на матчи будет возможен только в маске и перчатках.

— На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру, и если показатель (после контрольного измерения температуры ртутным градусником) будет 37+, то попасть на матч не удастся, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Несмотря на то, что половина кресел будут пусты, билеты не подорожают и даже, наоборот, подешевеют. Подробности — по ссылке. Также смотрите расписание матчей на будущий сезон.

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