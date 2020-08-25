Врачу, проглядевшему рак легких у жителя Копейска, сделали замечание

50-летний Александр умер в субботу, 22 августа Фото: из архива героя публикации

Врачу, который «проглядел» рак у Александра Бобняка, умершего от последней стадии в минувшие выходные, сделали замечание и рекомендовали подучить матчасть по теме онкологии легких.

— Не выговор, а замечание по факту несвоевременного распознавания патологии. Это один из видов дисциплинарного взыскания. Сначала идет замечание, затем — выговор, а после — увольнение, — рассказал КП-Челябинск главврач копейской горбольницы №1 Алексей Алешкевич. — Проверка показала, что косвенные признаки заболевания на тот период были. Врач недоглядел, не увидел, не до конца оценил ситуацию. За это получил замечание. Также ему было рекомендовано внепланово пройти обучение по теме онкологических заболеваний легких.

Он подтвердил, что Александр действительно делал флюорографию в последние годы.

— Изменения у пациента были, но они были одинаковыми на протяжении ряда лет. Поэтому врач не придал им значения. Если вы считаете, что это абсолютно здоровый, цветущий мужчина, то вы глубоко ошибаетесь, — заявил главврач.

КП: — По словам родственников, у него был туберкулез.

— Диагноз, который вы озвучили, его нормальные здоровые люди не переносят. Это говорит о некоем социальном статусе, я сейчас не хочу это озвучивать. Я не хочу говорить про курение и образ жизни. Надо смотреть на все в комплексе, а я это озвучивать не могу.

Пациенту с раком легких врач поставил штамп «легочные поля чистые»

По словам родственников, Александр бросил курить после туберкулеза, но в карточке по ошибке написали другую цифру. Кроме того, во время прохождения флюорографии он неоднократно просил обратить внимание на возможные изменения легких. Этот момент в больнице тоже опровергают.

— Пациент с врачом-рентгенологом не контактирует. Вы заходите в кабину, вам делают снимки. Врач просто описывает снимки. И то, что он просил обратить на что-то внимание — это от лукавого. Это абсолютное несоответствие действительности. В последующем, он выяснял отношения на приеме у онколога. У врача было свое мнение, когда мы проводили разбор. Там тоже не совсем все красиво, были слова, которые не озвучивают в эфире. Во всем этом разберется суд. Не нужно говорить, что больница хотела дождаться смерти пациента. Ни одного заседания представители больницы не пропустили. Все экспертизы требуют времени.

При этом главврач больницы №1 выразил соболезнования семье умершего.

— Мы хотим выразить соболезнования всем родственникам пациента. Для нас все не так, как кажется, мы не убийцы, для нас это большое горе. Люди пишут комментарии по типу: врачей надо убить, врачей надо наказать, посадить и все остальное. Врач исполнял свои обязанности, но такое стечение обстоятельств.

Как сообщала ранее «Комсомолка», теперь жена Александра Алла готовит заявление от своего имени. «Если меня не станет, доведи дело до конца», — таково было его пожелание.

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