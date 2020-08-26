Отвечаем за базар: 5 вопросов о ярмарке на главной площади Челябинска

Эскиз и фото домиков для ярмарки. Фото: t.me/vasafonov, Любовь Берг/vk.com

Ярмарка на площади Революции откроется уже в эти выходные. Еще на прошлой неделе у памятника Ленину огородили территорию, но пока там ничего нет. «Комсомолка» получила комментарий начальника управления торговли Сергея Березуева и пообщалась с челябинской рукодельницей Любовью Берг, которая успела арендовать несколько павильонов.

Почему на площади?

Торговля на главной площади Революции — тема не новая. В 90-е там уже был рынок. Есть даже городская легенда, что тогда его организовали, чтобы народ не собирался на митинги.

— Площадка для ярмарки выбрана с учетом покупательской проходимости и доступности месторасположения, — рассказал Сергей Березуев.

20 таких домиков появятся на главной площади города. Фото: Любовь Берг/vk.com

Как будет выглядеть рынок?

Всего установят поставят 20 павильонов. Любовь Берг показала, как будут выглядеть домики. По ее словам, условия для продавцов очень комфортные: охрана, электричество, уборка мусора и даже бесплатное посещение туалета в «Никитинском» (вероятно, на самой площади никаких туалетов не будет). Цена вопроса — 108 рублей в сутки.

Абы кого торговать не пустят — нужно пройти своего рода собеседование с кураторами ярмарки.

— Мы на месяц взяли три домика. Если понравится, можно продлить договор, — рассказала радио «Комсомольская правда-Челябинск» Любовь Берг.

Также власти обещают, что на площади планируется сцена, где по выходным будут выступать артисты. В общем, не рынок, как мы его привыкли представлять, в тусовочное место.

А так выглядел эскиз. Фото: t.me/vasafonov

Что будут продавать?

Ассортимент будущих товаров официально звучит так: сельскохозяйственная, плодоовощная продукция, бакалея, кондитерские изделия, товары для садоводов, сувенирная продукция, канцелярские, галантерейные товары, книжная продукция, авторская продукция и продукция предприятий общественного питания.

По задумке, это должны быть не товары масс-маркета, а то, что выращено и создано руками южноуральцев.

Как долго будет работать ярмарка?

Ярмарка откроется в субботу, 29 августа, и будет работать до 1 декабря. То есть до начала строительства ледового городка.

Рынок на площади в 90-е. Фото: chelchel-ru/livejournal.com

Рождественская ярмарка в Европе. Фото: Эдуард Фадюшин

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