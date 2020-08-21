Снова базар на площади: смотрим, каким был рынок в центре Челябинска в 90-е

Машины просто заезжали на площадь и стояли целыми днями. Фото: chelchel-ru/livejournal.com

Жители Челябинска активно обсуждают появление сельскохозяйственной ярмарки на площади Революции. В соцсетях его уже окрестили «приветом из 90-х». Красивый эскиз будущих павильонов внушает надежду, что все будет цивилизованно. Главное, чтоб городские службы следили за порядком, и соблюдался дизайн код. В противном случае мусор или вывески «вырви глаз» просто изуродуют центр города.

Глядя на фотографии Челябинска 30-летней давности сложно представить, что в центре города стояли машины и лотки, с которых можно было купить все от кроссовок до молока.

Товары ставили прямо на трибуну. Фото: архив Г. Канинского и фонды ЦИКНЧ

Фото: chelchel-ru/livejournal.com

— Мы тогда не были избалованы советами урбанистов, как должно быть. Все были рады, что можно поехать на площадь и все купить. Торговали не только челноки, но и оптовые предприятия, которые, наконец, смогли работать на розницу. Было дешево и было все, — вспоминает жительница Челябинска Ирина Баженова, которой на тот момент было около 30 лет. — В конце дня территорию убирали дворники.

В те времена только-только появились импортные кросовки. Фото: архив Г. Канинского и фонды ЦИКНЧ

— Очень хорошо помню автоцистерны с молоком, причем семейный фокус был в том, чтобы купить именно из цистерны с табличкой села Тарутино. Причем не самый первый и не самый последний слив, считалось, что «средняя порция» вкуснее и, дольше хранится, не скисая. Бидоны на излете этого рынка уже мало кто носил, в основном брали разнокалиберные пластиковые бутылки (»соски» их называли), — рассказала жительница Челябинска Лидия Андреева, которая тогда была школьницей. — Мне постоянно было грустно, когда я на все это смотрела. Родители не любили тоже, но что делать было — денег мало, искать недорогое и съедобное — принципиально. Хорошо помню, там было очень много людей. Из окна трамвая я смотрела и удивлялась, как туда входит так много народу и они еще и движутся.

Никакую социальную дистанцию соблюдать не надо было. Фото: архив Г. Канинского и фонды ЦИКНЧ

Машины стояли весь день. Фото: архив Г. Канинского и фонды ЦИКНЧ

Горожане вспоминают: было много возмущений после объявления о строительстве «Никитинских рядов». Ярмарка сошла на нет.

— Старшие родственники и их знакомые, помню, возмущались, что теперь будет дорого и некачественно, и что это грязный и злой бизнес задушил несчастное село, — вспоминает Лидия Андреева.

Строительство «Никитинских рядов». Фото: social-life74/livejournal.com

Редакция КП-Челябинск благодарит краеведа Юрия Латышева за помощь в подборе фотографий.