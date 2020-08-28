Прилавки магазинов в преддверии 1 сентября ломятся от товаров Фото: Ольга Семенюк

До начала учебного года осталась пара дней. Родители школьников сметают канцелярские товары с прилавков, закупаются обувью и портфелями. «Комсомольская правда-Челябинск» прогулялась по магазинам крупных торговых сетей и оценила, сколько нужно денег, чтобы собрать первоклассника в школу.

КАНЦЕЛЯРИЯ И РЮКЗАК

В чек-лист необходимых каждому первокласснику товаров КП-Челябинск вошли дневник, пенал, две шариковых ручки и простых карандаша, линейка, ластик, цветные карандаши, картон и бумага, ножницы, клей-карандаш, пластилин, акварельные краски, кисточки, альбом для рисования, стакан-непроливайка, по 10 тонких тетрадей в линейку и клетку и рюкзак с ортопедической спинкой.

В магазинах мы впадали в крайности: обращали внимание на самые дорогие и дешевые товары. Для эксперимента выбрали будний день — ходили по магазинам после обеда.

От обилия рюкзаков разбегаются глаза Фото: Ольга Семенюк

Самая кусачая цена на дневник оказалась в «экономичном» детском гипермаркете Rich Family — 459 рублей. Если покупать именно его и дополнять корзину другими дорогими канцелярскими товарами, то на кассе родителям первоклассника придется отдать около 4 700 рублей. Минимальная стоимость товаров для первоклашек в розничном магазине этой сети — 2400 (если не опасаетесь, что ребенку не понравится рисунок на рюкзаке или альбоме), и это с учетом рюкзака за 1700 рублей.

В магазинах огромный выбор товаров для творчества Фото: Ольга Семенюк

Ух, столько всего можно из этого пластилина вылепить Фото: Ольга Семенюк

В первом магазине, несмотря на рабочее время, нам встретились две семьи с детьми. Зато в «Ашане» было не протолкнуться: компании подростков, мамы с детьми и бабушки с дедушками наворачивали круги вокруг стеллажей со школьными товарами. Дневники здесь нам найти не удалось, все остальное — в изобилии. Бюджетный вариант школьной корзины обойдется в 2800 рублей, дорогой — в 5600 (если, конечно, вы захотите взять пластилин с огромной палитрой цветов за 1000 рублей). Цена рюкзаков в масс-маркете колеблется в значениях 2000-3300 рублей.

Главное, чтобы ножницы были безопасные Фото: Ольга Семенюк

Забегаем в сетевой «Детский мир». Сотрудник торгового зала обучает молодых сотрудников уважительной по отношению к покупателям раскладке товаров: мол, все канцелярские товары должны лежать в порядке увеличения цены. Рядом — мама с семилетним ребенком.

— Может, этот возьмем? — спрашивает она.

Видно, что женщина попала в свою стихию: шопинг — он и Африке… вы сами поняли.

— Давай. И пойдем уже, — тянет слова увешанный плечиками со школьной формой ребенок.

Среди стеллажей с товарами можно ходить часами Фото: Ольга Семенюк

Цены на рюкзаки с жесткой спинкой в этом магазине колеблются в значениях 900-5990 рублей. Самый бюджетный вариант школьной корзины, по нашим подсчетам, обойдется в 1900 рублей, дорогой — 8150 рублей.

Для контрольных пойдет, правда? Фото: Ольга Семенюк

В одном из магазинов доступных цен собрать первоклассника к школе можно за 2100-4050 рублей. Выбор, правда, там небольшой, что тоже неплохо: пришел, увидел и купил. Рюкзаки здесь стоят от 1600 до 3200 рублей.

Ручек много не бывает Фото: Ольга Семенюк

Аналогичную корзину мы собрали и в крупном интернет-магазине OZON. Товары отфильтровывали по цене — выбирали самые дешевые. Итоговая стоимость нашей корзины составила почти 3400 рублей.

И вот это вот все надо будет покупать каждый год Фото: Ольга Семенюк

«ПЕРВОКЛАССНАЯ» ФОРМА

К школьной форме мы приценивались в «Детском мире». Помимо обуви и спортивного костюма, для мальчиков подбирали классические брюки, жилет, рубашку, водолазку, галстук и туфли, для девочек — сарафан, блузку, юбку и колготки. По нашим грубым подсчетам, на одежду и обувь придется потратить не менее 3000-3500 рублей.

Так, цена на школьные классические брюки колеблется в значениях 630-2200 рублей, на юбки — от 330 до 2500 рублей. К ним соответственно нужны рубашка (350-720 рублей) либо блузка (330-1800 рублей), а на прохладную погоду — водолазка, цена на которую составляет от 250 до 1500 рублей. Сарафан можно купить за 450-3200 рублей, колготки — за 100-705 рублей.

Сборы ребенка в школу повлияют на толщину кошелька родителей Фото: Ольга Семенюк

Классический костюм «двойка» — пиджак и брюки — по акции стоят 2500-3140 рублей, а брюки с жилетом — 1360-2225 рублей. Отдельно жилеты продают за 400-1700 рублей. Галстуки стоят 180-330 рублей, туфли для завершения образа — 600-3240 рублей.

Магазин предлагает готовые спортивные костюмы — штаны и толстовка — за 740-2400 рублей. Футболка на девочку с бриджами либо легинсами обойдется в 740-890 рублей, аналогичный комплект на мальчика — 750-970 рублей, кроссовки — 600-3325 рублей. По отдельности шорты продают за 320-560 рублей, футболки — 100-370 рублей.

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