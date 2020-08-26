В Роспотребнадзоре уже есть есть сценарий на случай второй волны ковид в школе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Открытие школ может вызвать вторую волну коронавируса в Челябинской области. Можно ли этого избежать и как будут работать учебные заведения при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

— Когда челябинцы возвращаются в организованные коллективы, в том числе дети — в школы, всегда есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. И не важно: ОРВИ это или ковид. Так что теоретически риск начала второй волны коронавируса после выхода детей в учебные заведения есть. Но область делает все возможное, чтобы этого не случилось, — рассказала заведующая отделом эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Школы области уже закупили рециркуляторы для очистки воздуха, антисептики и дезинфекционные средства. Определенным образом перестроен учебный процесс. Подробнее КП-Челябинск ранее рассказала об этом первый заместитель министра образования области Елена Коузова. Все эти меры призваны предотвратить новую вспышку. И тем не менее Роспортребнадзор имеет четкое представление о том, что будет, если дети принесут в школу ковид.

— В каждом случае будет проводиться эпидрасследование, выявляться круг лиц, которые контактировали с заболевшим. От него и будет зависеть, какие карантинные меры придется вводить в каждой школе. Может, на карантин отправят несколько человек или класс, а может, и всю школу, как мы делали нынешним летом с детскими садами и медицинскими учреждениями, — пояснила Раиса Косарева.

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