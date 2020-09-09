В Челябинске мошенники разводят девушек, предлагая фотосессии

Мошенники придумали писать моделям под именами челябинских фотографов, и договорившись о съемке, просить оплату за фотостудию.

В Челябинске мошенники придумали новую схему, как поживиться на желающих заказать фотосессию. Жертвами стали несколько девушек и фотограф — корреспондент КП-Челябинск. Валентина Ваганова рассказала о том, как ее имя попало в черный список, и можно ли обезопасить себя от обманщиков при выборе фотосессии.

«РАЗВОДИЛИ ЛЮДЕЙ ОТ МОЕГО ИМЕНИ»

— В свободное время я фотографию. Недавно разместила пост в крупном челябинском фотопаблике — искала моделей на съемку. Планировалась творческая фотосессия, где вся команда — фотограф, модель и визажист — работают безвозмездно, для красивых работ в портфолио. А если нужна фотостудия, скидываются на аренду, или ее полностью оплачивает модель, как договорятся. Такая форма сотрудничества популярна у челябинских фотографов.

Опубликовала пост, желающие стали отмечаться в комментариях. Но на следующий день мне внезапно повалили гневные сообщения. Оказалось, в группе поселились мошенники и от моего имени (!) стали приглашать моделей на съемку. Для этого специально создали страничку с профессиональными фотографиями: не моими, вероятно, просто нагло украденными из интернета.

МОШЕННИЧЕСТВО НА БЕСПЛАТНЫХ СЪЕМКАХ

Аферисты долго обрабатывали девушек, предлагали идеи, даже образы. А затем просили деньги за аренду фотостудии — якобы оплата пополам. Студии в Челябинске работают по 100% предоплате, поэтому модели и не заметили подвоха.

— Страница напоминала начинающего фотографа, имя и фамилия совпадали с теми, что написаны были под постом, более того, переход на ссылку фотографа был, именно на ее страницу! (мошенницы — прим. авт.), — рассказала одна из обманутых девушек. — Диалог вела тоже довольно убедительно, сбрасывала студию, где должна была быть фотосессия, по ее словам, был приглашен визажист, из ее фото я даже узнала свою знакомую, может поэтому не увидела обмана... Студию мы оплачивали пополам, по итогу деньги я перевела. Поначалу она даже не скрывалась, продолжала диалог, а затем поменяла имя фамилию и город, и больше не отвечала.

Вот скрины сообщений, отправленных со страницы с моим именем и чужой фотографией:

Мошенники проговаривали с моделями идею съемки, образ. После чего говорили, что сейчас заедут в фотостудию и оплатят аренду. Для этого нужно перевести деньги на карту.

Так они выстраивали диалог с моделями.

Для убедительности присылали фото, сделанные якобы по дороге в студию.

Мне написали две обманутые девушки, они лишились по 650 рублей. Сколько всего пострадали подписчиков, неизвестно. Под постом на тот момент было 38 откликов.

— Я съездила в отделение банка. Слышала, есть сутки на возврат. Но в банке мне сказали, что этот личный счет у них не зарегистрирован, и даже если он был бы у них, то по сути, это добровольная передача средств. Только если писать в полицию, и то нужно несколько пострадавших, чтобы получилось мошенничество в крупном размере, — рассказала еще одна пострадавшая.

После этих инцидентов мое имя девушки занесли в черный список фотографов в группе. Не все стали разбираться в ситуации.

НАШЛИ «ХЛЕБНОЕ» МЕСТО

Через день в группе вышел еще один пост о поиске моделей. Якобы фотограф искал девушек на прогулочную фотосессию. К посту он подгрузил шесть чужих снимков — один мой и пять еще одного челябинского фотографа. Все работы были ранее выложены в группе.

Модель с моей фотографии написала комментарий, что снимки в посте чужие. На это автор отрезала: «А в чем проблема? Это референсы с интернета. Мое портфолио можно посмотреть в инсте». Сама страничка очень напоминала ту, что накануне разводила подписчиц.

Так отреагировали мошенники на претензию по авторству.

— Подобные случаи бывали, и по этому поводу мы делали публикацию с рекомендацией не давать аванс человеку, которого лично не знаешь для оплаты студии. Наше сообщество это не маркет-плейс, а место для знакомства фотографа и модели. По этой причине мы, в случае если поступает жалоба на конкретного участника сообщества, реагируем и максимум что мы можем сделать, это внести его аккаунт в черный список пожизненно. Так же у нас с 2015 года есть обсуждение, где все участники сообщества могут пожаловаться на кого-то конкретно, — комментируют историю администраторы группы. Узнав, что в группе орудуют мошенники, я тут же написала комментарий-предупреждение под своим постом. А затем — администраторам сообщества с просьбой принять меры и защитить подписчиков.

Мошеннические страницы администраторы в итоге заблокировали, а пост снесли. Но понятно, что ничего не мешает мошенникам создать новый аккаунт.

СОВЕТ «КП»

Как вернуть деньги, переведенные на карту мошенника

— Первый шаг. Как только вы поняли, что попали на удочку мошенников, нужно незамедлительно обратиться в банк. Это можно сделать, позвонив по горячему номеру, чтобы сократить время. Далее, в режиме звонка, или обратившись в офис лично, нужно написать претензию в банк по оспариваемой сумме, — говорит Сергей Лукоянов, управляющий Альфа-Банком в Челябинской области. — Второй шаг. Необходимо написать заявление в правоохранительные органы, приложив выписку операций по счету и заявление на оспариваемую сумму, которое вы направляли в банк (копию). Здесь важно понимать, почему эта процедура не такая простая: тот человек, который отправил деньги на счет, а позже заявил об ошибке, также может оказаться мошенником. Например, вы продаете автомобиль, ваш покупатель переводит деньги безналичным платежом на ваш счет, вы подписываете договор купили-продажи, а ваш покупатель тут же обращается в банк и сообщает об ошибочном переводе.

Полицейская проверка будет длиться до трех дней.

— Уголовное дело либо возбуждается, либо выносится постановление об отказе в его возбуждении, — объясняет юрист ООО «Центр Бизнес-Консультант» Юлия Бурханова. — Обращаться в полицию стоит хотя бы потому, что вы сами не имеете права узнать личную информацию о злоумышленнике через банк, а правоохранительные органы таким правом наделены.

По словам Юлии, расследование дела может длиться до двух месяцев. По итогам материалы направляются в суд, уже там вы вправе требовать и возврата выманенных денег, и возмещения морального вреда и всех понесенных для установления справедливости расходов.

— Можно предложить мошеннику добровольно вернуть деньги. Даже если этот вариант кажется абсурдным, не стоит им пренебрегать. Если вы объясните свой план действий, то перспектива оказаться за решеткой злоумышленнику не прельстит, вследствие чего он может пойти вам на уступки. По статистике, около 30% мошенников возвращают деньги особенно настойчивым обманутым людям, лишь бы не сесть в тюрьму.

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