Фото: instagram.com/leomessi, ФК «Челябинск»

Сегодня, 29 августа, в Челябинске состоится первый, «послекарантинный», футбольный матч при участии зрителей. ФК «Челябинск» сразится с новотроицкой «Ностой». В это время спортивный мир обсуждает тему ухода легендарного футболиста Лионеля Месси из «Барселоны». Челябинские болельщики в соцсетях приглашают звездного спортсмена играть за ФК «Челябинск». Мы закрыли глаза и представили, что бы было, если бы Месси приехал на Южный Урал.

Коллаж: Сергей Зверев

Коллаж: Сергей Зверев

Коллаж: Сергей Зверев

Коллаж: Сергей Зверев

Коллаж: Сергей Зверев

Коллаж: Сергей Зверев

Лионель Месси официально объявил о том, что хочет уйти из «Барселоны». Но руководство клуба не намерено просто так отпускать легендарного футболиста. Сам спортсмен пока ведет переговоры. Считается, что он намерен перейти в «Манчестер Сити».

А пока в Челябинске возобновляются игры, на матч с новотроицкой «Ностой» болельщиков пустят бесплатно. Правда, с некоторыми ограничениями. На стадион проход разрешен только в масках, а на трибунах рекомендовано находиться, соблюдая социальную дистанцию 1,5 метра. Кроме того, южную и часть западной трибун разрешили заполнить только наполовину – это чуть более 2500 зрительских мест.

ФК «Челябинск» со старта чемпионата провел три матча. Результат — одна победа, два поражения и пока восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата ПФЛ.

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