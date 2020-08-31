Самая большая школа на Урале примет 2215 учеников
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Самая большая на Урале школа, открытия которой жители «Паркового» ждали два года, в День знаний распахнет свои двери для первых в своей истории 2215 учеников. В образовательном центре №5 есть все, о чем можно только мечтать: роботы, химические лаборатории, ЗD-принтеры, и актовый зал, в котором кресел больше, чем в театре драмы. Пока в коридорах еще не слышно звона детских голосов, мы посмотрели, чем еще школа будет удивлять детей (и чудом не заблудись). С собой на инспекцию взяли будущих учеников.
Корпуса школы соедиинены между собой
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Исполняющий обязанности директора ОЦ №5 Евгений Марченко надеется, что благодаря занятиям в предметных лабораториях школьникам будет легче определиться с будущей профессией
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Образовательный центр №5 в микрорайоне Парковый строили более двух лет. Получился уникальный объект: школа, общей площадью 29 000 квадратных метров, состоит из трех разных по высоте модулей. Так, в трехэтажном здании находится начальное крыло, в четырехэтажном — основное, для 5-11 классов, а между ними — двухэтажный комплекс со столовой, актовым, хореографическим, тренажерным и спортивными залами.
Горностай — символ школы
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Вход в школу будет через турникеты
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Беспрепятственно зайти внутрь постороннему человеку не удастся: на входе — камеры и турникеты, пройти через которые можно, имея специальный ключ. Внутри чувствуется масштаб: просторные коридоры, мультимедийные информационные экраны, стильные кожаные диванчики и современный дизайнерский ремонт. Даже таблички рядом с кабинетами концептуально разделены по цветам. Они помогают не заблудиться внутри.
Камера не только фиксирует все происходящее, но и бесконтактно измеряет детям температуру
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Если температура у ребенка выше 37,1 градуса, его лицо будет выделено красным
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Мы уже хорошо ориентируемся, — говорит ученица 10-1 класса (в школе вместо литер используются цифры. — Прим. автора) образовательного центра №5 Майя Гарбуз. — Запомнить расположение кабинетов было просто, особенно с указателями. Сами мы не засекали, но директор говорит, что нужно около 3,5 часов, чтобы обойти всю школу.
Коридоры в школе очень просторные.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Профильные кабинеты и предметные лаборатории позволят ученикам изучать предметы на углубленном уровне
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В учреждении только учебных кабинетов 98. В зависимости от профиля их площадь составляет 50-80 квадратных метров. Каждый оборудован мультимедийными досками, проекторами, моноблоками и даже документ-сканерами, чтобы учитель мог выводить материал с заданиями для всего класса прямо на экран.
Столько ключей в одном месте лично мы еще не видели, а вы?
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Оцените масштаб гардероба. Столько вешалок в одном месте есть только в ОЦ №5
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Благодаря современным технологиям ученикам этой школы не придется бегать за мелом или мочить тряпку, чтобы стереть с доски. Как объяснил исполняющий обязанности директора образовательного центра №5 Евгений Марченко, обычных меловых досок в среднем и старшем звене нет вообще, их оставили только в началке.
Полет для творчества детям в школе обеспечен
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Меловая доска есть только в начальной школе.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Когда школьнику или учителю что-то нужно решить перед классом, он просто пишет стилусом по сенсорному экрану, — добавил Евгений Марченко.
А это одна из форум-зон школы. Акустика здесь потрясающая — самое то для постановки спектаклей
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. Работать в самой большой на Урале школе будут 110 человек. Это опытные специалисты, среди которых есть кандидаты педагогических наук и учителя с высшей квалификационной категорией.
А это классный руководитель 2-1 класса. Вместе с педагогом в ОЦ №5 из ОЦ №2 перешел почти весь класс.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Плоащдь кабинетов — от 50 до 80 квадратных метров.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Сложностей с поиском кадров у нас не возникло, — говорит исполняющий обязанности директора челябинского образовательного центра №5 Евгений Марченко. — Людей привлекают современные условия. В новый учебный год заходим профессиональной командой, готовой принять ребят 1 сентября для достижения высоких результатов и качественного образования.
А это игровая комната для учеников начальных классов. Таких кабинетов в школе восемь.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Парковый — молодой перспективный развивающийся микрорайон, поэтому малышей в школе больше, чем старшеклассников. К учебе 1 сентября здесь приступят в общей сложности 2215 учащихся.
Не заблудиться в здании, состоящем из трех комплексов, помогают указатели
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Школа оснащена современным оборудованием.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Здесь и 3D-принтер есть
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Мы являемся рекордсменами Челябинской области по количеству первых классов — у нас их 23, — продолжает Евгений Марченко. — В других параллелях — от трех до восьми классов. Есть и одиннадцатиклассники, которые с большим удовольствием пришли обучаться в нашу школу. В основном, это ударники и отличники, готовые реализовать у нас свои проекты и которые ориентированные на будущую профессию.
Эта форум-зона с панорамной крышей. Выглядит очень масштабно, не правда ли?
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Столовая в школе просто гигантская
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Ребятам можно только позавидовать. В их распоряжении все, что должно быть в современной школе XXI века. Пять спортивных залов со зрительскими трибунами, включая тренажерный. Маты, лыжи, баскетбольные мячи, инвентарь для гимнастических занятий и даже столы для настольного тенниса.
Еще в образовательном центре №5 есть большой спортивный стадион, уже полюбившийся жителям Паркового, с искусственным газоном на футбольном поле, баскетбольными и стритбольными площадками, прорезиненными беговыми дорожками, военным городком с полосой препятствий и уличными тренажерами, в том числе для инвалидов-колясочников.
Санузлы оборудованы дозаторами с жидким мылом и сушилками для рук.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
А еще в санузлах есть логтевые санитайзеры. В школе обещали научить ребят ими пользоваться.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Евгений Марченко говорит, что пока в учреждении нет маломобильных групп учеников, но в школе есть инфраструктура, чтобы их принять: отдельные оборудованные туалеты, а в столовой и кабинетах — специальные столы, чтобы колясочнику было за ними комфортно.
Пока на этой карте раскрашена цветом лишь Челябинская область, но в школе надеются объездить с ребятами-участниками олимпиад и конкурсов всю страну
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Школа оснащена лабораториями-практикумами по физике, химии, биологии, естествознанию, робототехнике, укомплектована раздаточными материалами по русскому, математике и другими предметам. Для уроков ИЗО есть гипсовые фигуры, чтобы дети могли их рисовать с натуры.
Кабинеты внеурочной деятельности — их в образовательном центре №5 называют игровыми — оснащены различными конструкторами. Для уроков технологии оборудованы слесарный и столярный цеха, закуплены плиты, столовые приборы и швейные машины.
Родители и педагоги мечтают, чтобы их тоже пустили сюда позаниматься
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Всеволод сказал, что тренажерный зал будет его самым любимым кабинетом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Новая школа несравнима с прежней, слишком здесь все здорово, — говорит Майя Гарбуз. — Бывшие одноклассники тоже хотели бы сюда попасть, но набор уже закрыт. Мне больше всего нравится кабинет ОБЖ — там много плакатов, манекенов и даже есть пневматическое оружие. А еще мне нравится кабинет нашего школьного актива. Там мы за круглым столом обсуждаем проекты. Из последнего — благоустройство пришкольной территории. Директор доверил нам самостоятельно выбрать дизайн.
Спортивных залов в школе пять
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Учреждение воплотит идею школы полного дня. Здесь ребята смогут получить дополнительное образование по нескольким направлениям...
Фото: Валентина ВАГАНОВА
По предложению ребят (!) в школе разработан уникальный бренд-бук. Фирменным символом учебного заведения стал разноцветный горностай
— Потому что он сильный и умный! Каждый цвет символизирует направление развития — умственное и физическое, — объясняют нам.
Театр, танцы, вокал, занятие в телестудии или спортивные секции — ребята смогут выбрать кружки на свой вкус.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Мы так и не поняли, зачем нужна эта штука.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Десятиклассник Кирилл Щербо перешел в новую школу вместе со своим младшим братом — третьеклассником Всеволодом. Говорит, что ему больше всего нравятся форум-зоны. Их в учреждении две. Это двухуровневые аудитории с отличной акустикой, оборудованные техникой для видеосвязи со школьниками из других регионов. Пространство создано для отдыха, общения школьников и может быть использовано для постановки спектаклей. В одном из таких кабинетов — панорамная крыша.
Вокруг здания школы организовано спортивное ядро с площадками для воркаута и амфитеатр
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Мой любимый предмет — естествознание, но в этой школе любимым кабинетом будет тренажерный зал, — признается ученик 3-2 класса Всеволод Щербо, крутя педали велотренажера. — Смотрите, у меня уже скорость 16 километров в час.
Логистика в образовательном центре №5 выстроена таким образом, чтобы детям хватало обычной перемены для перехода из одного кабинета в другой. Евгений Марченко говорит, что свои коррективы внесла пандемия — чтобы избежать столпотворения, разработано ступенчатое расписание. Это значит, что каждый класс будет приходить на учебу к определенному времени. При этом расписание звонков останется прежнем, просто учителя будут ориентироваться на свое время.
Стадион будет открыт для все желающих до 21:00
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Пока в школе есть 12 переносных рециркуляторов для обеззараживания воздуха, но в ближайшее время их станет намного больше. Как объяснил Евгений Марченко, на покупку оборудования администрация Челябинска выделила учреждению 700 тысяч рублей, что позволит охватить 90% помещений образовательного центра.
Спортивное ядро школы уже стало центром притяжения «парковчан»
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— От ручного измерения температуры мы ушли — в школе приобретено и установлено уникальное современное оборудование для проведения бесконтактной термометрии, — продолжает Евгений Марченко. — Обучающиеся, не останавливаясь, не создавая очереди, проходят через пропускной пункт, камера, установленная напротив турникетов, автоматически измеряет им температуру. За процессом через монитор следят дежурный педагог и медицинский работник. Такая система позволяет не создавать детям психологический дискомфорт.
Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Если температура выше 37,1 градуса, ребенка приглашают в медицинский блок. Он в школе тоже внушительный — состоит из пяти кабинетов. По словам руководителя центра информатизации образовательного центра №5 Святослава Соловьева, у кого именно из детей повышенная температура помогает установленный в камере детектор распознавания лица. Стоит такое оборудование в общей сложности 800 тысяч рублей.
В школе активно задействуют рекреации: в крыле начальной школы они будут активными, для старшеклассников организуют лофт-зоны
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Даже тайные комнаты есть.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Теперь родителям не стоит опасаться, что дети будут учиться в переполненных классах. Как образовательный центр выглядел в феврале, мы показывали в нашем фоторепортаже.
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