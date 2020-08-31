Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

23 первых класса, тайные комнаты и актовый зал больше, чем в театре: изучаем самую крупную школу Челябинска

«Комсомолка» в числе первых прогулялась по коридорам нового учебного заведения в «Парковом»
Ольга СеменюкОльгаСеменюк
КомментироватьОставить комментарий
Самая большая школа на Урале примет 2215 учеников

Самая большая школа на Урале примет 2215 учеников

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Самая большая на Урале школа, открытия которой жители «Паркового» ждали два года, в День знаний распахнет свои двери для первых в своей истории 2215 учеников. В образовательном центре №5 есть все, о чем можно только мечтать: роботы, химические лаборатории, ЗD-принтеры, и актовый зал, в котором кресел больше, чем в театре драмы. Пока в коридорах еще не слышно звона детских голосов, мы посмотрели, чем еще школа будет удивлять детей (и чудом не заблудись). С собой на инспекцию взяли будущих учеников.

Корпуса школы соедиинены между собой

Корпуса школы соедиинены между собой

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Исполняющий обязанности директора ОЦ №5 Евгений Марченко надеется, что благодаря занятиям в предметных лабораториях школьникам будет легче определиться с будущей профессией

Исполняющий обязанности директора ОЦ №5 Евгений Марченко надеется, что благодаря занятиям в предметных лабораториях школьникам будет легче определиться с будущей профессией

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Образовательный центр №5 в микрорайоне Парковый строили более двух лет. Получился уникальный объект: школа, общей площадью 29 000 квадратных метров, состоит из трех разных по высоте модулей. Так, в трехэтажном здании находится начальное крыло, в четырехэтажном — основное, для 5-11 классов, а между ними — двухэтажный комплекс со столовой, актовым, хореографическим, тренажерным и спортивными залами.

Горностай — символ школы

Горностай — символ школы

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вход в школу будет через турникеты

Вход в школу будет через турникеты

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Беспрепятственно зайти внутрь постороннему человеку не удастся: на входе — камеры и турникеты, пройти через которые можно, имея специальный ключ. Внутри чувствуется масштаб: просторные коридоры, мультимедийные информационные экраны, стильные кожаные диванчики и современный дизайнерский ремонт. Даже таблички рядом с кабинетами концептуально разделены по цветам. Они помогают не заблудиться внутри.

Камера не только фиксирует все происходящее, но и бесконтактно измеряет детям температуру

Камера не только фиксирует все происходящее, но и бесконтактно измеряет детям температуру

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если температура у ребенка выше 37,1 градуса, его лицо будет выделено красным

Если температура у ребенка выше 37,1 градуса, его лицо будет выделено красным

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы уже хорошо ориентируемся, — говорит ученица 10-1 класса (в школе вместо литер используются цифры. — Прим. автора) образовательного центра №5 Майя Гарбуз. — Запомнить расположение кабинетов было просто, особенно с указателями. Сами мы не засекали, но директор говорит, что нужно около 3,5 часов, чтобы обойти всю школу.

Коридоры в школе очень просторные.

Коридоры в школе очень просторные.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Профильные кабинеты и предметные лаборатории позволят ученикам изучать предметы на углубленном уровне

Профильные кабинеты и предметные лаборатории позволят ученикам изучать предметы на углубленном уровне

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В учреждении только учебных кабинетов 98. В зависимости от профиля их площадь составляет 50-80 квадратных метров. Каждый оборудован мультимедийными досками, проекторами, моноблоками и даже документ-сканерами, чтобы учитель мог выводить материал с заданиями для всего класса прямо на экран.

Столько ключей в одном месте лично мы еще не видели, а вы?

Столько ключей в одном месте лично мы еще не видели, а вы?

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Оцените масштаб гардероба. Столько вешалок в одном месте есть только в ОЦ №5

Оцените масштаб гардероба. Столько вешалок в одном месте есть только в ОЦ №5

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Благодаря современным технологиям ученикам этой школы не придется бегать за мелом или мочить тряпку, чтобы стереть с доски. Как объяснил исполняющий обязанности директора образовательного центра №5 Евгений Марченко, обычных меловых досок в среднем и старшем звене нет вообще, их оставили только в началке.

Полет для творчества детям в школе обеспечен

Полет для творчества детям в школе обеспечен

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Меловая доска есть только в начальной школе.

Меловая доска есть только в начальной школе.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Когда школьнику или учителю что-то нужно решить перед классом, он просто пишет стилусом по сенсорному экрану, — добавил Евгений Марченко.

А это одна из форум-зон школы. Акустика здесь потрясающая — самое то для постановки спектаклей

А это одна из форум-зон школы. Акустика здесь потрясающая — самое то для постановки спектаклей

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы.

Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. Работать в самой большой на Урале школе будут 110 человек. Это опытные специалисты, среди которых есть кандидаты педагогических наук и учителя с высшей квалификационной категорией.

А это классный руководитель 2-1 класса. Вместе с педагогом в ОЦ №5 из ОЦ №2 перешел почти весь класс.

А это классный руководитель 2-1 класса. Вместе с педагогом в ОЦ №5 из ОЦ №2 перешел почти весь класс.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Плоащдь кабинетов — от 50 до 80 квадратных метров.

Плоащдь кабинетов — от 50 до 80 квадратных метров.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Сложностей с поиском кадров у нас не возникло, — говорит исполняющий обязанности директора челябинского образовательного центра №5 Евгений Марченко. — Людей привлекают современные условия. В новый учебный год заходим профессиональной командой, готовой принять ребят 1 сентября для достижения высоких результатов и качественного образования.

А это игровая комната для учеников начальных классов. Таких кабинетов в школе восемь.

А это игровая комната для учеников начальных классов. Таких кабинетов в школе восемь.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Парковый — молодой перспективный развивающийся микрорайон, поэтому малышей в школе больше, чем старшеклассников. К учебе 1 сентября здесь приступят в общей сложности 2215 учащихся.

Не заблудиться в здании, состоящем из трех комплексов, помогают указатели

Не заблудиться в здании, состоящем из трех комплексов, помогают указатели

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Школа оснащена современным оборудованием.

Школа оснащена современным оборудованием.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Здесь и 3D-принтер есть

Здесь и 3D-принтер есть

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы являемся рекордсменами Челябинской области по количеству первых классов — у нас их 23, — продолжает Евгений Марченко. — В других параллелях — от трех до восьми классов. Есть и одиннадцатиклассники, которые с большим удовольствием пришли обучаться в нашу школу. В основном, это ударники и отличники, готовые реализовать у нас свои проекты и которые ориентированные на будущую профессию.

Эта форум-зона с панорамной крышей. Выглядит очень масштабно, не правда ли?

Эта форум-зона с панорамной крышей. Выглядит очень масштабно, не правда ли?

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Столовая в школе просто гигантская

Столовая в школе просто гигантская

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ребятам можно только позавидовать. В их распоряжении все, что должно быть в современной школе XXI века. Пять спортивных залов со зрительскими трибунами, включая тренажерный. Маты, лыжи, баскетбольные мячи, инвентарь для гимнастических занятий и даже столы для настольного тенниса.

Еще в образовательном центре №5 есть большой спортивный стадион, уже полюбившийся жителям Паркового, с искусственным газоном на футбольном поле, баскетбольными и стритбольными площадками, прорезиненными беговыми дорожками, военным городком с полосой препятствий и уличными тренажерами, в том числе для инвалидов-колясочников.

Санузлы оборудованы дозаторами с жидким мылом и сушилками для рук.

Санузлы оборудованы дозаторами с жидким мылом и сушилками для рук.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

А еще в санузлах есть логтевые санитайзеры. В школе обещали научить ребят ими пользоваться.

А еще в санузлах есть логтевые санитайзеры. В школе обещали научить ребят ими пользоваться.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Евгений Марченко говорит, что пока в учреждении нет маломобильных групп учеников, но в школе есть инфраструктура, чтобы их принять: отдельные оборудованные туалеты, а в столовой и кабинетах — специальные столы, чтобы колясочнику было за ними комфортно.

Пока на этой карте раскрашена цветом лишь Челябинская область, но в школе надеются объездить с ребятами-участниками олимпиад и конкурсов всю страну

Пока на этой карте раскрашена цветом лишь Челябинская область, но в школе надеются объездить с ребятами-участниками олимпиад и конкурсов всю страну

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Школа оснащена лабораториями-практикумами по физике, химии, биологии, естествознанию, робототехнике, укомплектована раздаточными материалами по русскому, математике и другими предметам. Для уроков ИЗО есть гипсовые фигуры, чтобы дети могли их рисовать с натуры.

Кабинеты внеурочной деятельности — их в образовательном центре №5 называют игровыми — оснащены различными конструкторами. Для уроков технологии оборудованы слесарный и столярный цеха, закуплены плиты, столовые приборы и швейные машины.

Родители и педагоги мечтают, чтобы их тоже пустили сюда позаниматься

Родители и педагоги мечтают, чтобы их тоже пустили сюда позаниматься

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Всеволод сказал, что тренажерный зал будет его самым любимым кабинетом

Всеволод сказал, что тренажерный зал будет его самым любимым кабинетом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Новая школа несравнима с прежней, слишком здесь все здорово, — говорит Майя Гарбуз. — Бывшие одноклассники тоже хотели бы сюда попасть, но набор уже закрыт. Мне больше всего нравится кабинет ОБЖ — там много плакатов, манекенов и даже есть пневматическое оружие. А еще мне нравится кабинет нашего школьного актива. Там мы за круглым столом обсуждаем проекты. Из последнего — благоустройство пришкольной территории. Директор доверил нам самостоятельно выбрать дизайн.

Спортивных залов в школе пять

Спортивных залов в школе пять

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Учреждение воплотит идею школы полного дня. Здесь ребята смогут получить дополнительное образование по нескольким направлениям...

Учреждение воплотит идею школы полного дня. Здесь ребята смогут получить дополнительное образование по нескольким направлениям...

Фото: Валентина ВАГАНОВА

По предложению ребят (!) в школе разработан уникальный бренд-бук. Фирменным символом учебного заведения стал разноцветный горностай

— Потому что он сильный и умный! Каждый цвет символизирует направление развития — умственное и физическое, — объясняют нам.

Театр, танцы, вокал, занятие в телестудии или спортивные секции — ребята смогут выбрать кружки на свой вкус.

Театр, танцы, вокал, занятие в телестудии или спортивные секции — ребята смогут выбрать кружки на свой вкус.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мы так и не поняли, зачем нужна эта штука.

Мы так и не поняли, зачем нужна эта штука.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Десятиклассник Кирилл Щербо перешел в новую школу вместе со своим младшим братом — третьеклассником Всеволодом. Говорит, что ему больше всего нравятся форум-зоны. Их в учреждении две. Это двухуровневые аудитории с отличной акустикой, оборудованные техникой для видеосвязи со школьниками из других регионов. Пространство создано для отдыха, общения школьников и может быть использовано для постановки спектаклей. В одном из таких кабинетов — панорамная крыша.

Вокруг здания школы организовано спортивное ядро с площадками для воркаута и амфитеатр

Вокруг здания школы организовано спортивное ядро с площадками для воркаута и амфитеатр

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мой любимый предмет — естествознание, но в этой школе любимым кабинетом будет тренажерный зал, — признается ученик 3-2 класса Всеволод Щербо, крутя педали велотренажера. — Смотрите, у меня уже скорость 16 километров в час.

Логистика в образовательном центре №5 выстроена таким образом, чтобы детям хватало обычной перемены для перехода из одного кабинета в другой. Евгений Марченко говорит, что свои коррективы внесла пандемия — чтобы избежать столпотворения, разработано ступенчатое расписание. Это значит, что каждый класс будет приходить на учебу к определенному времени. При этом расписание звонков останется прежнем, просто учителя будут ориентироваться на свое время.

Стадион будет открыт для все желающих до 21:00

Стадион будет открыт для все желающих до 21:00

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока в школе есть 12 переносных рециркуляторов для обеззараживания воздуха, но в ближайшее время их станет намного больше. Как объяснил Евгений Марченко, на покупку оборудования администрация Челябинска выделила учреждению 700 тысяч рублей, что позволит охватить 90% помещений образовательного центра.

Спортивное ядро школы уже стало центром притяжения «парковчан»

Спортивное ядро школы уже стало центром притяжения «парковчан»

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— От ручного измерения температуры мы ушли — в школе приобретено и установлено уникальное современное оборудование для проведения бесконтактной термометрии, — продолжает Евгений Марченко. — Обучающиеся, не останавливаясь, не создавая очереди, проходят через пропускной пункт, камера, установленная напротив турникетов, автоматически измеряет им температуру. За процессом через монитор следят дежурный педагог и медицинский работник. Такая система позволяет не создавать детям психологический дискомфорт.

Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками

Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если температура выше 37,1 градуса, ребенка приглашают в медицинский блок. Он в школе тоже внушительный — состоит из пяти кабинетов. По словам руководителя центра информатизации образовательного центра №5 Святослава Соловьева, у кого именно из детей повышенная температура помогает установленный в камере детектор распознавания лица. Стоит такое оборудование в общей сложности 800 тысяч рублей.

В школе активно задействуют рекреации: в крыле начальной школы они будут активными, для старшеклассников организуют лофт-зоны

В школе активно задействуют рекреации: в крыле начальной школы они будут активными, для старшеклассников организуют лофт-зоны

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Даже тайные комнаты есть.

Даже тайные комнаты есть.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Теперь родителям не стоит опасаться, что дети будут учиться в переполненных классах. Как образовательный центр выглядел в феврале, мы показывали в нашем фоторепортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ОбразованиеОбразование: Наша новая школа

Рекомендуемые