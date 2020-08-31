Самая большая школа на Урале примет 2215 учеников Фото: Валентина ВАГАНОВА

Самая большая на Урале школа, открытия которой жители «Паркового» ждали два года, в День знаний распахнет свои двери для первых в своей истории 2215 учеников. В образовательном центре №5 есть все, о чем можно только мечтать: роботы, химические лаборатории, ЗD-принтеры, и актовый зал, в котором кресел больше, чем в театре драмы. Пока в коридорах еще не слышно звона детских голосов, мы посмотрели, чем еще школа будет удивлять детей (и чудом не заблудись). С собой на инспекцию взяли будущих учеников.

Корпуса школы соедиинены между собой Фото: Валентина ВАГАНОВА

Исполняющий обязанности директора ОЦ №5 Евгений Марченко надеется, что благодаря занятиям в предметных лабораториях школьникам будет легче определиться с будущей профессией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Образовательный центр №5 в микрорайоне Парковый строили более двух лет. Получился уникальный объект: школа, общей площадью 29 000 квадратных метров, состоит из трех разных по высоте модулей. Так, в трехэтажном здании находится начальное крыло, в четырехэтажном — основное, для 5-11 классов, а между ними — двухэтажный комплекс со столовой, актовым, хореографическим, тренажерным и спортивными залами.

Горностай — символ школы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вход в школу будет через турникеты Фото: Валентина ВАГАНОВА

Беспрепятственно зайти внутрь постороннему человеку не удастся: на входе — камеры и турникеты, пройти через которые можно, имея специальный ключ. Внутри чувствуется масштаб: просторные коридоры, мультимедийные информационные экраны, стильные кожаные диванчики и современный дизайнерский ремонт. Даже таблички рядом с кабинетами концептуально разделены по цветам. Они помогают не заблудиться внутри.

Камера не только фиксирует все происходящее, но и бесконтактно измеряет детям температуру Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если температура у ребенка выше 37,1 градуса, его лицо будет выделено красным Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы уже хорошо ориентируемся, — говорит ученица 10-1 класса (в школе вместо литер используются цифры. — Прим. автора) образовательного центра №5 Майя Гарбуз. — Запомнить расположение кабинетов было просто, особенно с указателями. Сами мы не засекали, но директор говорит, что нужно около 3,5 часов, чтобы обойти всю школу.

Коридоры в школе очень просторные. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Профильные кабинеты и предметные лаборатории позволят ученикам изучать предметы на углубленном уровне Фото: Валентина ВАГАНОВА

В учреждении только учебных кабинетов 98. В зависимости от профиля их площадь составляет 50-80 квадратных метров. Каждый оборудован мультимедийными досками, проекторами, моноблоками и даже документ-сканерами, чтобы учитель мог выводить материал с заданиями для всего класса прямо на экран.

Столько ключей в одном месте лично мы еще не видели, а вы? Фото: Валентина ВАГАНОВА

Оцените масштаб гардероба. Столько вешалок в одном месте есть только в ОЦ №5 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Благодаря современным технологиям ученикам этой школы не придется бегать за мелом или мочить тряпку, чтобы стереть с доски. Как объяснил исполняющий обязанности директора образовательного центра №5 Евгений Марченко, обычных меловых досок в среднем и старшем звене нет вообще, их оставили только в началке.

Полет для творчества детям в школе обеспечен Фото: Валентина ВАГАНОВА

Меловая доска есть только в начальной школе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Когда школьнику или учителю что-то нужно решить перед классом, он просто пишет стилусом по сенсорному экрану, — добавил Евгений Марченко.

А это одна из форум-зон школы. Акустика здесь потрясающая — самое то для постановки спектаклей Фото: Валентина ВАГАНОВА

Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. Работать в самой большой на Урале школе будут 110 человек. Это опытные специалисты, среди которых есть кандидаты педагогических наук и учителя с высшей квалификационной категорией.

А это классный руководитель 2-1 класса. Вместе с педагогом в ОЦ №5 из ОЦ №2 перешел почти весь класс. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Плоащдь кабинетов — от 50 до 80 квадратных метров. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Сложностей с поиском кадров у нас не возникло, — говорит исполняющий обязанности директора челябинского образовательного центра №5 Евгений Марченко. — Людей привлекают современные условия. В новый учебный год заходим профессиональной командой, готовой принять ребят 1 сентября для достижения высоких результатов и качественного образования.

А это игровая комната для учеников начальных классов. Таких кабинетов в школе восемь. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Парковый — молодой перспективный развивающийся микрорайон, поэтому малышей в школе больше, чем старшеклассников. К учебе 1 сентября здесь приступят в общей сложности 2215 учащихся.

Не заблудиться в здании, состоящем из трех комплексов, помогают указатели Фото: Валентина ВАГАНОВА

Школа оснащена современным оборудованием. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Здесь и 3D-принтер есть Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы являемся рекордсменами Челябинской области по количеству первых классов — у нас их 23, — продолжает Евгений Марченко. — В других параллелях — от трех до восьми классов. Есть и одиннадцатиклассники, которые с большим удовольствием пришли обучаться в нашу школу. В основном, это ударники и отличники, готовые реализовать у нас свои проекты и которые ориентированные на будущую профессию.

Эта форум-зона с панорамной крышей. Выглядит очень масштабно, не правда ли? Фото: Валентина ВАГАНОВА

Столовая в школе просто гигантская Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ребятам можно только позавидовать. В их распоряжении все, что должно быть в современной школе XXI века. Пять спортивных залов со зрительскими трибунами, включая тренажерный. Маты, лыжи, баскетбольные мячи, инвентарь для гимнастических занятий и даже столы для настольного тенниса.

Еще в образовательном центре №5 есть большой спортивный стадион, уже полюбившийся жителям Паркового, с искусственным газоном на футбольном поле, баскетбольными и стритбольными площадками, прорезиненными беговыми дорожками, военным городком с полосой препятствий и уличными тренажерами, в том числе для инвалидов-колясочников.

Санузлы оборудованы дозаторами с жидким мылом и сушилками для рук. Фото: Валентина ВАГАНОВА

А еще в санузлах есть логтевые санитайзеры. В школе обещали научить ребят ими пользоваться. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Евгений Марченко говорит, что пока в учреждении нет маломобильных групп учеников, но в школе есть инфраструктура, чтобы их принять: отдельные оборудованные туалеты, а в столовой и кабинетах — специальные столы, чтобы колясочнику было за ними комфортно.

Пока на этой карте раскрашена цветом лишь Челябинская область, но в школе надеются объездить с ребятами-участниками олимпиад и конкурсов всю страну Фото: Валентина ВАГАНОВА

Школа оснащена лабораториями-практикумами по физике, химии, биологии, естествознанию, робототехнике, укомплектована раздаточными материалами по русскому, математике и другими предметам. Для уроков ИЗО есть гипсовые фигуры, чтобы дети могли их рисовать с натуры.

Кабинеты внеурочной деятельности — их в образовательном центре №5 называют игровыми — оснащены различными конструкторами. Для уроков технологии оборудованы слесарный и столярный цеха, закуплены плиты, столовые приборы и швейные машины.

Родители и педагоги мечтают, чтобы их тоже пустили сюда позаниматься Фото: Валентина ВАГАНОВА

Всеволод сказал, что тренажерный зал будет его самым любимым кабинетом Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Новая школа несравнима с прежней, слишком здесь все здорово, — говорит Майя Гарбуз. — Бывшие одноклассники тоже хотели бы сюда попасть, но набор уже закрыт. Мне больше всего нравится кабинет ОБЖ — там много плакатов, манекенов и даже есть пневматическое оружие. А еще мне нравится кабинет нашего школьного актива. Там мы за круглым столом обсуждаем проекты. Из последнего — благоустройство пришкольной территории. Директор доверил нам самостоятельно выбрать дизайн.

Спортивных залов в школе пять Фото: Валентина ВАГАНОВА

Учреждение воплотит идею школы полного дня. Здесь ребята смогут получить дополнительное образование по нескольким направлениям... Фото: Валентина ВАГАНОВА

По предложению ребят (!) в школе разработан уникальный бренд-бук. Фирменным символом учебного заведения стал разноцветный горностай

— Потому что он сильный и умный! Каждый цвет символизирует направление развития — умственное и физическое, — объясняют нам.

Театр, танцы, вокал, занятие в телестудии или спортивные секции — ребята смогут выбрать кружки на свой вкус. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мы так и не поняли, зачем нужна эта штука. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Десятиклассник Кирилл Щербо перешел в новую школу вместе со своим младшим братом — третьеклассником Всеволодом. Говорит, что ему больше всего нравятся форум-зоны. Их в учреждении две. Это двухуровневые аудитории с отличной акустикой, оборудованные техникой для видеосвязи со школьниками из других регионов. Пространство создано для отдыха, общения школьников и может быть использовано для постановки спектаклей. В одном из таких кабинетов — панорамная крыша.

Вокруг здания школы организовано спортивное ядро с площадками для воркаута и амфитеатр Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мой любимый предмет — естествознание, но в этой школе любимым кабинетом будет тренажерный зал, — признается ученик 3-2 класса Всеволод Щербо, крутя педали велотренажера. — Смотрите, у меня уже скорость 16 километров в час.

Логистика в образовательном центре №5 выстроена таким образом, чтобы детям хватало обычной перемены для перехода из одного кабинета в другой. Евгений Марченко говорит, что свои коррективы внесла пандемия — чтобы избежать столпотворения, разработано ступенчатое расписание. Это значит, что каждый класс будет приходить на учебу к определенному времени. При этом расписание звонков останется прежнем, просто учителя будут ориентироваться на свое время.

Стадион будет открыт для все желающих до 21:00 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока в школе есть 12 переносных рециркуляторов для обеззараживания воздуха, но в ближайшее время их станет намного больше. Как объяснил Евгений Марченко, на покупку оборудования администрация Челябинска выделила учреждению 700 тысяч рублей, что позволит охватить 90% помещений образовательного центра.

Спортивное ядро школы уже стало центром притяжения «парковчан» Фото: Валентина ВАГАНОВА

— От ручного измерения температуры мы ушли — в школе приобретено и установлено уникальное современное оборудование для проведения бесконтактной термометрии, — продолжает Евгений Марченко. — Обучающиеся, не останавливаясь, не создавая очереди, проходят через пропускной пункт, камера, установленная напротив турникетов, автоматически измеряет им температуру. За процессом через монитор следят дежурный педагог и медицинский работник. Такая система позволяет не создавать детям психологический дискомфорт.

Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если температура выше 37,1 градуса, ребенка приглашают в медицинский блок. Он в школе тоже внушительный — состоит из пяти кабинетов. По словам руководителя центра информатизации образовательного центра №5 Святослава Соловьева, у кого именно из детей повышенная температура помогает установленный в камере детектор распознавания лица. Стоит такое оборудование в общей сложности 800 тысяч рублей.

В школе активно задействуют рекреации: в крыле начальной школы они будут активными, для старшеклассников организуют лофт-зоны Фото: Валентина ВАГАНОВА

Даже тайные комнаты есть. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Теперь родителям не стоит опасаться, что дети будут учиться в переполненных классах. Как образовательный центр выглядел в феврале, мы показывали в нашем фоторепортаже.

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