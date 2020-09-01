В МГТУ открыли не только учебный год, но и Проектную школу

День знаний в этом году Магнитогорский государственный технический университет имени Григория Ивановича Носова отмечает в нетрадиционном формате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, праздник впервые проходит в формате онлайн. Студенты, преподаватели и сотрудники университета получают видеопоздравления не только от руководства университета, но и от первых лиц города.

С 1 сентября студенты приступают к очному обучению, но пройденный опыт дистанционного образования неизбежно ввел свои коррективы в учебный план. Часть дисциплин учебной программы теперь будет осуществляться исключительно в дистанционном формате.

День знаний ознаменовался еще одним важнейшим событием. В университете начала работу Проектная школа для выпускников 9-х классов. Теперь спектр образовательных услуг МГТУ им. Г.И. Носова включает и звено среднего общего образования. Это уникальный опыт не только для университета и города, но и для области в целом.

Первых учеников школы лично поздравил глава города Магнитогорска Сергей Бердников:

— Это уникальная школа. За время обучения ученик будет подготовлен и адаптирован к высшему учебному заведению. И этот набор — первый шаг в связке среднего общего образования и высшего. Вы — первые в своем роде. И этим можно гордиться! Вам здорово повезло.Думаю, что вам нужно очень грамотно распорядиться этим периодом нового обучения — каждый день получать знания, стремиться в это заведение и пользоваться этой возможностью.

В первый набор зачислены 25 школьников, успешно прошедших конкурсную программу. В Проектной школе ребята будут изучать не только общеобразовательные предметы, но и познакомятся с инновационными технологиями, такими как машинное обучение и компьютерное зрение, смешанная реальность и интернет вещей, технологии в области альтернативной энергетики и искусственный интеллект. И это не все преимущество обучения.

Обращаясь к школьникам, ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин подчеркнул важность еще одной компетенции, которой по окончании будут владеть ребята:

— Сегодня волнительный день. Волнительный для вас, ведь вы переходите в новую стадию своего саморазвития. Волнительный и для нас, поскольку это новый проект, и таких прецедентов ни в городе, ни в регионе нет. Особенность этого проекта заключается в том, что кроме базовых знаний, которые вы будете получать по физике, математике, химии, английскому языку, вы будете учиться работать в команде. Вы научитесь слушать и слышать друг друга, коммуницировать и взаимодействовать с инновационным бизнесом. Вы научитесь быть успешными. Для нас это очень и очень важно. Думаю, вместе у нас все получится!

Ректор отметил высокую поддержку партнеров проекта, без которых осуществить такую идею было бы невозможно: это администрация Магнитогорска в лице главы города Сергея Бердникова, это стратегический партнер университета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в лице генерального директора Павла Шиляева, это помощь депутата Государственной Думы Российской Федерации Виталия Бахметьева и представителей бизнес-сообщества города в лице руководителя компании «Фаэтон» Яна Токарева, генерального директора АО «МагнитогорскийГипромез» Юрия Тверского, генерального директора ООО «ИЦ Термодеформ-МГТУ» Павла Полецкова, директора ООО «РНД МГТУ» Дениса Якобчука, при поддержке министерства образования и науки Челябинской области в лице заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой.

— Вдвойне приятно снова пойти в первый класс. В первый класс новой, необычной и, я уверен, очень динамично развивающейся в будущем школы. То, что вы здесь — уже говорит о том, что вы определились с дальнейшим движением в высшее образование. И это здорово. Я считаю, вы совершили очень правильный поступок в своей жизни, в определенном смысле даже судьбоносный. Желаю вам учиться с радостью, отдыхать с душой, обязательно заниматься спортом, набираться знаний и становиться еще более умными и опытными. А мы на Магнитогорском металлургическом комбинате с удовольствием ждем вас к себе. Считаем, что вы — будущее комбината, будущее Магнитки! — обратился к новоиспеченным ученикам Проектной школы генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Также учеников поздравил депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Бахметьев:

— Сегодня мы наглядно наблюдаем успех в развитии высшей школы в Магнитке. Когда я спросил Михаила Витальевича, кто эти ребята — отличники? Он ответил — нет, это успешные ребята. Это те, кто настроен на успех. А это — совсем другое. Поэтому, уважаемые друзья, вы сейчас находитесь в начале пути. Магнитка, как всегда, креативит, Магнитка впереди всех. И вы — первые! Желаю, чтобы этот проект продолжался и развивался! С праздником!

Отдельную значимость для региона подчеркнула заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, обозначив уникальность и перспективность проекта.

После церемонии торжественного открытия Проектной школы состоялась экскурсия по увлекательным классам, оснащенным современным оборудованием для практических занятий. Кабинеты физики, информатики, русского языка, литературы, экологии, биологии и даже астрономии удивили гостей и порадовали учеников.

— Почему я здесь? Мне очень нравится университет, и было бы очень здорово находиться ближе к студенческой жизни, видеть этих ребят, которые уже поступили и которые уже почти взрослые. Они меня очень вдохновляют! После окончания Проектной школы хочу и дальше здесь учиться, — поделилась эмоциями выпускница 9 класса Школы № 64 Анастасия Решетникова.

И школьники, и студенты заняли свои парты, и это лучшее начало долгожданного учебного года 2020-2021!