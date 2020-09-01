Коронавирус немного омрачил празднование Дня знаний на Южном Урале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области оставил свой след на празднованиях Дня знаний. На торжественных линейках, которые проводились в школах 1 сентября, участвовали в основном только первоклассники и выпускники. Родителям детей пришлось наблюдать за праздником издалека. Самые яркие моменты смотрите в репортаже на нашем сайте.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 1 сентября коронавирусом заболели еще 76 человек. Всего с начала пандемии этот диагноз поставили 14 тысяч 477 жителям региона.

Из больниц области накануне выписали 127 пациентов. На лечении дома и в стационаре остаются 2 тысячи 652 человека.

Все такой же печальной остается статистика по умершим. От тяжелых болезней, которым сопутствовал коронавирус, погибли четыре человека:

— 71-летний мужчина из Златоуста, имевший легочно-сердечную недостаточность и постинфарктный кардиосклероз;

— 71-летний мужчина из Аши с атеросклерозом и гипертонией, которая нарушила работу сердца;

— 68-летняя женщина из Карталов с больным сердцем;

— 47-летняя пациентка из Челябинска с сахарным диабетом, кардиомиопатией и острой легочно-сердечной недостаточностью.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Помимо ограничений из-за коронавируса детей также будут ожидать проверки, связанные с гриппом. В южноуральских школах со 2 сентября начнут ежедневно собирать данные о распространении ОРВИ. Такое распоряжение подписал глава регионального минздрава Юрий Семенов.

Для всех школ форма мониторинга будет единой. Специалисты будут анализировать информацию и отмечать динамику.

Эту форму каждый день будут заполнять медики. Фото: zdrav74.ru

Коронавирус в Челябинске

Челябинск теперь точно примет чемпионат России по легкой атлетике в условиях пандемии коронавируса. Стадион Елесиной уже полностью готов к проведению состязаний. Он отвечает всем требованиям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): там уложено современное покрытие Mondo, а оборудование полностью сертифицировано.

— Мы ранее неоднократно говорили о своем желании принять сильнейших легкоатлетов страны, — говорит министр спорта Челябинской области Леонид Одер. — Год назад во время визита главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского в Челябинск мы заявили о своей готовности провести соревнования на самом высоком уровне. Надеялись выиграть право на проведение турнира в 2021 году. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата России по легкой атлетике неоднократно переносилось. И сейчас, получив предложение провести турнир в Челябинске, было бы неправильно упустить такой шанс.

Министр спорта региона также добавил, что в условиях пандемии COVID-19 организаторы учтут все предписания и рекомендации Роспотребнадзора. Так, на спортивном объекте смогут находиться не более 50 спортсменов. Выполнить это требование будет несложно — в течение четырех соревновательных дней одновременно на стадионе будут проводить только часть дисциплин. При этом размеры соревновательных зон позволяют обеспечить социальную дистанцию между участниками и судьями.

Библиотеки Челябинска вернулись к обычному режиму работы. Но читателям придется соблюсти ряд ограничений. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщали в городском управлении культуры.

Брать книги и пользоваться компьютером в библиотеках можно только в перчатках или после антисептической обработки рук. Разрешается проводить встречи, но при условии, что в них примут участие 30-35% людей от расчетной вместимости помещения и все будут в масках.

Теперь в библиотеках нужно не только соблюдать тишину, но и масочный режим. Фото: Chelreglib.ru

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 2 сентября 2020 года.

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