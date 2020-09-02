Римский театр и маяк в камышах: какой видят новую набережную Смолино архитекторы из Москвы

Общий план набережной Смолино. Эскиз: Wowhous.

Архитекторы из московского бюро Wowhaus заканчивают работу над проектом набережной озера Смолино. Красочные эскизы презентуют челябинцам в эту субботу, 5 сентября. Но предварительные рисунки уже готовы. И они дают общее представление о шикарном парке, который должен украсить Ленинский район Челябинска.

— Мы надеемся, этот кусочек берега станет новым символом города. При разработке проекта мы постарались совместить конфликтующие интересы: сохранить экологию озера и природную дикость этого места, а также сделать сквер привлекательным для активного отдыха, предложить челябинцам досуговое разнообразие, — заявила руководитель проекта, сотрудник бюро Wowhaus Гульнара Сафонова.

Напомним, будущий парк предлагают разделить на три зоны: тихую — для прогулок, центральную — для массовых акций, и активную — для увлекательного досуга.

ТИХАЯ ЗОНА

Это довольно узкий отрезок берега, уходящий в сторону ЖК «Смолинский». Тихую зону предлагают использовать для прогулок. Чтобы расширить полезную площадь, прогулочные мостки разместят над водой. Здесь же появится местечко для рыбной ловли и укрытые от непогоды беседки для наблюдения за природой.

Здесь же хотят разместить павильон эко-центра, где челябинцы смогут проводить выездные уроки. И плодовый садик, который должен стать кормовой базой для птиц.

В тихой зоне челябинцы смогут гулять и наблюдать за природой. Эскиз: Wowhaus.

Архитекторы говорят, что мостки и другие конструкции над водой будут подняты с учетом разного уровня озера. Если Смолино снова начнет наступать на Челябинск, на сквере это не скажется — переделывать ничего не придется.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Это кусочек берега, напоминающий полуостров, в который упирается улица Гагарина. Здесь расположится главный вход в парк.

В центре этого «полуострова» расположится событийная площадь для проведения массовых мероприятий. Внешне она похожа на римский театр. По специальному пандусу горожане смогут подняться на второй уровень, чтобы полюбоваться видами озера.

Сегодня берег зарос густым камышом. Архитекторы предлагают не избавляться от этого символа Смолино. Прогулочные дорожки будут бережно его обходить. А главный артобъект сквера в центральной зоне тоже вырастет из пушистых метелок.

Центральная зона. Эскиз: Wowhaus.

Архитекторы предлагают разместить на берегу куски изогнутых огромных труб.

— Все это еще обсуждается. Но мы должны отдать дань группе ЧТПЗ, по заказу которой и разрабатываем проект сквера, — дипломатично заметила Гульнара Сафонова.

Неподалеку от событийной площади появится туалет с комнатой матери и ребенка. А также летний кинотеатр для просмотра фильмов и живых лекций.

АКТИВНАЯ ЗОНА

Это место активного отдыха по интересам: вышка для скалолазания, скейт-парк и панда-парк, спортивный павильон с душевыми и универсальное спортивное поле.

Площадки для детей и спорта. Эскиз: Wowhaus.

Между активной и центральной зоной далеко в озеро уйдет причал с маяком. Это дань памяти советскому прошлому. Когда-то здесь, на самом деле, была такая конструкция. У маяка предлагают оборудовать зону для свадебных фотосессий, ресторан на воде, лодочную станцию и плавучий фонтан. А еще чуть подальше — плавучий бассейн. Полноценный пляж в активной зоне решили не делать, чтобы люди в трусах не ходили по скверу.

Зона отдыха у воды с маяком и плавучим бассейном. Эскиз: Wowhaus.

Помимо этого москвичи предлагают поиграть светом — по особому осветить каждую зону. И высадить в каждой зоне свои, отличные от других кустарники и деревья.

Что касается транспорта: дорожку для велосипедов решили не пускать в сквер, она пройдет вдоль улицы Новороссийской. Для автомобилей будут парковочные карманы.

КОГДА НАЧНУТ СТРОИТЬ

Остается понять, воплотятся ли планы в жизнь. Предстоит найти инвестора. Возможно, снова поможет трубопрокатный завод.

— Мы на первом этапе. Сейчас нам важно создать резонанс, чтобы на проект сквера обратили внимание региональные власти, а у ЧТПЗ пришел аппетит во время еды. Воплощать проект в жизнь можно будет этапами, подтягивая бизнес, — рассказал КП-Челябинск главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. — Для начала нужно проанализировать инженерную инфраструктуру: по берегу проложена линия электропередач, здесь нужны ливневые коллекторы и очистные сооружения. Когда сделаем инженерную подготовку, тогда и можно приступать к архитектурной обертке.

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