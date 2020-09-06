В последнее время машины стали гореть чаще. Фото: Алексей Культиков

Горящие машины все чаще попадают в сводку ЧП. Недавно мы писали о сгоревшем такси на улице Труда, затем похожая история случилась на Тополиной Аллее. С начала года количество горящих автомобилей увеличилось 10% по сравнению с прошлым годом. Что делать, если горит машина, рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области Антон Васильев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— 60% причин — неисправность механизмов и электроузлов, различного оборудования и других систем в автомобиле. В предыдущие годы такого не наблюдалось. Если взять распределение горящих автомобилей, то они старые — более 15-20 лет эксплуатации, — отметил Антон Васильев.

Что делать, если загорелась машина?

Если вы находитесь в салоне и почувствовали запах гари, первым делом нужно остановиться, высадить пассажиров, а затем найти источник возгорания. Параллельно звоните в МЧС по телефону 101 или 112.

Как правило, горит моторный отсек. Открывать капот можно только рычагом из салона. Важно погасить наиболее интенсивный очаг возгорания либо с помощью огнетушителя, направляя струю пены от края в сторону центра, либо накрыв его брезентом, забросав песком, снегом или землей.

— Хотелось бы напомнить о том, что в каждом автомобиле должен быть огнетушитель. Я всем рекомендую брать с собой 5-литровый порошковый — это самое хорошее и современное средство.

Чтобы воспользоваться огнетушителем, нужно выдернуть чеку и направить патрубок на место возгорания, нажав рычаг. При этом важно встать с наветренной стороны.

— Этих пяти литров для минимального возгорания достаточно. Нужно всегда следить, чтобы огнетушитель был в исправном состоянии. Это можно посмотреть на монометре: если он в красной зоне, огнетушитель необходимо заменить.

После того, как огонь будет потушен, снимите клемму с аккумулятора для предотвращения повторного возгорания.

Может ли горящая машина взорваться как в кино?

В случае невозможности быстрой ликвидации пожара необходимо отойти на безопасное расстояние — около 10 метров, так как возможен взрыв бензобака.

— Если сильно разгорится, то да, может взорваться. Также это зависит от количества топлива в бензобаке. Чем его меньше, тем, естественно, меньше вероятность.

Где купить огнетушитель?

— В любом магазине спрашивайте у продавца сертификат. Все огнетушители сертифицированы. К нему в обязательном порядке выдается паспорт, там есть не только характеристики, но и инструкция по применению.

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