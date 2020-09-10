Самый высокий мальчик в России с трудом помещается за школьную парту и покупает форму на заказ

Даже на учителей 12-летнему Илье приходится смотреть сверху вниз. Фото: Ирина Корсакова

12-летний Илья Корсаков живет в Миассе. О том, что он самый высокий мальчик в стране, родственники семиклассника даже не догадывались. Но в мае этого года семья увидела новость о том, что у Кирилла Кучкина из поселка Бреды, тоже в Челябинской области, зафиксирован «наибольший рост мальчика в возрасте 12 лет» — 186 сантиметров. Корсаковы сразу поняли, что истинный рекордсмен — это их Илья, ведь он на 9 сантиметров выше.

Так и получилось. Родители Ильи подали заявку на новый рекорд, и уже 4 июня он был официально занесен в Книгу рекордов России. По словам мамы мальчика Ирины Сергеевны, в семье никто не ожидал, что сын будет таким высоким. Он не выделялся ростом среди сверстников, а активно расти вверх начал только после десяти лет.

Заметно расти Илья начал в 2018 году Фото: Ирина Корсакова

— В нашей семье есть высокие, мой папа был ростом 1,98 м. Мой рост — 1,75 м, а у мужа — 1,87 м. Видимо, все вместе сложилось, поэтому Илья такой высокий, — смеется Ирина Сергеевна.

Со дня установления рекорда Илья успел вырасти еще на 2 сантиметра, поэтому сейчас его рост — 1,97 м. Ирина отмечает, что одевать сына становится все сложнее — в этом году школьную форму пришлось шить на заказ, а из вещей он очень быстро вырастает. Размер обуви у Ильи — 46, но неизвестно, насколько он увеличится через полгода.

— Врачи не дают никаких прогнозов, только сказали, что Илья до двух метров вырастет точно, — добавила мама мальчика. — Он весит всего 59 кг, а для такого роста это маловато. Нужно набирать вес, но не получается. Раньше Илья занимался футболом, был вратарем, а когда резко вырос, пришлось завязать — стало тяжелей на ногах стоять, да и на сердце отражается.

С футбольной командой в 2015 году (на фото — слева) Фото: Ирина Корсакова

По словам эндокринолога Марины Федоровой, причин высокорослости может быть множество.

— Конечно, это может быть связано с генетикой, а иногда и с патологией, — рассказала Марина Федорова. — Каждый случай нужно рассматривать отдельно, и дальнейшие рекомендации тоже разнятся. Иногда ребенку нужно набирать вес.

Согласно данным ВОЗ, рост Ильи на 20 сантиметров превышает норму 12-летнего мальчика.

Семья Корсаковых Фото: Ирина Корсакова

Ирина добавляет, что решение установить рекорд было принято, в том числе, для того, чтобы Илья смотрел на свой рост как на достоинство. Мальчик признается, что порой стесняется своих данных, поскольку сверстники гораздо ниже, чем он. А во всем остальном чувствует себя комфортно, поддерживает хорошие отношения с одноклассниками. Единственная проблема в школе — не очень удобно сидеть за партой, приходится вытягивать ноги.

— Илья — самый высокий ученик, который у меня был, — рассказывает классный руководитель Юлия Веремеенко. — Я бы не сказала, что он комплексует в классе. За последнюю парту его не садим — мальчик очень общительный, не хочется, чтобы он отвлекался на уроках. Илья силен в точных науках, учится без «троек».

По росту обогнать удалось и классного руководителя Фото: Ирина Корсакова

В сентябре Илье исполнится 13 лет. Оставив футбол, он увлекся компьютером, мальчику нравится информатика и программирование. Теперь в планах успешно окончить школу и поступить в университет.

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