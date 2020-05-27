«В деда пошел»: самый высокий мальчик России живет в Челябинской области

27 Май 2020 2020-05-27T20:59:33+03:00

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Школьник из поселка Бреды Кирилл Кучкин попал в Книгу рекордов России как самый высокий мальчик. В свои 12 лет уже дорос до 186 см. Размер ноги у мальчишки уже «взрослый» — 46.

Про мальчика-рекордсмена рассказали друзья. Экспертиза проводилась онлайн — как никак режим самоизоляции.

— Кирилл был очень удивлен, сначала он даже не поверил, что это правда. Ему есть в кого быть высоким, рост прадеда — 210 сантиметров, — цитируют маму школьника Юлию «Хорошие новости».

Она надеется, что рекорд поможет поднять самооценку сыну — он немного стесняется своего роста. Когда вырастет (не только по росту, но и по годам) Кирилл мечтает стать военным инженером.

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ИСТОЧНИК KP.RU