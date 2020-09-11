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«Папа дал три дня на поиск идеи»: пятиклассница из Челябинска открыла бизнес на «путинское» пособие

Деньги выдавали, чтобы поддержать семьи в кризис, вызванный коронавирусом
Валентина ВАГАНОВА
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Соня Канишева строит бизнес в 11 лет.

Соня Канишева строит бизнес в 11 лет.

Фото: из архива героя публикации

11-летняя София Канишева из Челябинска — начинающий предприниматель. Она продает через Инстаграм толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Капиталом для Сониного стартапа стало «путинское» пособие в 10 тысяч рублей, которое выдавали летом, чтобы поддержать семьи с детьми.

ОТ ТОРГОВЛИ ЯГОДАМИ ДО ПОШИВА ХУДИ

Соня упрашивала родителей купить дорогой гаджет, но те отказались. Тогда она решила сама заработать на телефон.

— У моего папы есть свой бизнес (сеть кофеен — прим. авт.) и, естественно, окрыленная желанием зарабатывать деньги, первым делом я пошла именно к нему, — пишет Соня в своем блоге в Инстаграме. — Первая его реакция была абсолютно скептическая. Он спросил меня, как я планирую заниматься бизнесом, когда элементарно, не могу убрать свою комнату. Но, спустя немного времени, подостыв, спросил: «Какая у меня идея?».

Идеи у Сони не было. Тогда отец объяснил, что любой бизнес начинается ни с желания заработать, ни с поиска денег или команды, а с идеи. И дал дочери три дня, чтобы ее придумать.

Родители Сони - предприниматели. У девочки также есть младший брат, ему 8 лет.

Родители Сони - предприниматели. У девочки также есть младший брат, ему 8 лет.

Фото: из архива героя публикации

Все дни школьница ломала голову и пришла к отцу с десятком идей: продавать садовые ягоды, делать эксклюзивные ручки или слаймы, плести фенечки из бисера, шить одежду и др. Последняя идея отца зацепила. Так, в семейном мозговом штурме родилась идея шить худи, а позже придумалось название бренда «ClipPic», что дословно означает «прикрепи картинку», и слоган — «Меняйся по щелчку».

Стартовым капиталом для проекта, по решению родителей, стало единовременное пособие от государства — 10 000 рублей. А страничку в Инстаграм для будущего магазина Соне подарила мама: отдала свою, где уже было 20 тысяч подписчиков.

— Я нарисовала модель того худи, что я хочу, а папа дал мне номер знакомой швеи, чтобы я договорилась о встрече, и срок семь дней, чтобы представить ему более-менее жизнеспособный продукт. На следующий день я уже встречалась со швеей и показывала ей свои зарисовки, — рассказывает маленькая предпринимательница.

Соня упрашивала родителей купить дорогой гаджет, но те отказались. Тогда она решила сама заработать на телефон.

Соня упрашивала родителей купить дорогой гаджет, но те отказались. Тогда она решила сама заработать на телефон.

Фото: из архива героя публикации

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

Готовое худи Соня решила показать девчонкам во дворе — по сути, своей целевой аудитории. И эта маленькая «презентация» принесла первые в ее жизни продажи.

— Пока лифт спускался с 10-го этажа, мое сердце уверенно пульсировало в области пяток, а на щеках можно было смело жарить яичницу. И вот я выхожу во двор, и…Через мгновенье вокруг меня уже было 5-6 девочек, которые рассматривали мое худи и задавались вопросом, где я его купила. Я начала рассказывать, что это мое худи, и что можно изготовить такой же, если кому-то понравится. Дала померить. Две-три девочки побежали к своим родителям просить себе такой.

Название Сониного бренда «ClipPic», что дословно означает «прикрепи картинку», а слоган — «Меняйся по щелчку».

Название Сониного бренда «ClipPic», что дословно означает «прикрепи картинку», а слоган — «Меняйся по щелчку».

Фото: из архива героя публикации

СОВМЕЩАТЬ «РАБОТУ» С УЧЕБОЙ

Толстовки Соня заказывает у швеи. А принты рисует сама специальными влагостойкими маркерами, в этом ей помогает тетя-художник. Профессионально рисованием София не занимается, однако выходит у нее очень неплохо.

Рисунки для худи школьница-стартапер придумывает сама, или заказчики присылают ей желаемую картинку из интернета: в основном это что-то «мимишное». На один несложный принт уходит 20-30 минут. Принты можно стирать, но только руками, чтобы рисунок не потускнел. А вот ткань для худи используется только натуральная, хлопок и лен.

— Сейчас мы продаем худи за 3500 рублей. На сегодня продали 15 худи: три подружкам, одно тете, одно маминой знакомой, одно фотографу, остальные — подписчикам из Инстаграма, — говорит Соня. — С одного худи я зарабатываю 500 рублей, пока себестоимость худи очень высокая 2500 рублей, потому что мы шьем их индивидуально.

Вести бизнес девочка начала еще на каникулах. А сейчас ей приходится четко планировать свой день, чтобы совмещать «работу» с учебой и занятиями по тхэквондо.

— Учеба у меня начинается в 8:00, в два заканчивается. Потом я либо занимаюсь проектом: закупаем с папой ткани, придумываю модели для новых вещей, рисую принты, пишу тексты, либо делаю уроки. Вечером у меня тренировки, с семи до девяти. По дороге на тренировку и с тренировки обсуждаем с папой планы и темы для Инстаграма, — делится распорядком дня Соня.

Пока Соне удалось продать 15 худи. А ее цель - продать 50 толстовок до Нового года. Фото: из архива героя публикации

Пока Соне удалось продать 15 худи. А ее цель - продать 50 толстовок до Нового года. Фото: из архива героя публикации

Фото: из архива героя публикации

Юная бизнес-леди решила поставить дело на поток и сейчас ищет инвесторов. Ее цель — продать 50 худи к Новому году. Соня признается, что одноклассники не верят в ее успех, говорят, «все это ерунда». Но на их мнение она не обращает внимания. А вообще в планах у Сони шить также шапки, футболки и другие вещи, и открыть свой оффлайн-магазин.

У Сони есть младший брат, ему восемь лет. Обоих детей родители учат, что деньги не берутся из воздуха. На какие-то «хотелки» ребята копят из карманных денег. Для этого им специально завели карты.

— Основным принципом в финансовом воспитании, мы пытаемся заложить, что деньги не появляются из неоткуда, что это результат какого-то труда или идеи, — говорит Александр Канишев. — Я учу их находить способы заработка в различных жизненных ситуациях и сферах. Они часто предлагают очень нестандартные решения. Сейчас они в основном копят, ну а Соня делает свои первые попытки заработка.

Соня с папой на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Соня с папой на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Александр подтверждает, что заказы на худи идут. Что удивительно, ведь продавец — ребенок.

— Есть какое-то доверие, людям интересно. В основном заказывают, конечно, взрослые, для себя для ребенка. Отправляли в Самару, женщина заказывала себе и дочке, она ровесница Софии. В принципе аудитория, которая может носить этот товар, от 8 до 30 лет. Для это был больше детский фан, детская забава. Но я это, конечно, поддержал, потому что у ребенка это опыт: она понимает какие-то процессы, выстраивает для себя структуру построения бизнеса. Сейчас мне нравится, что она даже в школе лучше стала планировать свои дела. У нее съемки, очень много контента нужно для Инстаграма, у нее тренировки, но она умудряется уложить все это в один день, и все успеть. Это очень круто.

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