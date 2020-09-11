«Папа дал три дня на поиск идеи»: пятиклассница из Челябинска открыла бизнес на «путинское» пособие

Соня Канишева строит бизнес в 11 лет. Фото: из архива героя публикации

11-летняя София Канишева из Челябинска — начинающий предприниматель. Она продает через Инстаграм толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Капиталом для Сониного стартапа стало «путинское» пособие в 10 тысяч рублей, которое выдавали летом, чтобы поддержать семьи с детьми.

ОТ ТОРГОВЛИ ЯГОДАМИ ДО ПОШИВА ХУДИ

Соня упрашивала родителей купить дорогой гаджет, но те отказались. Тогда она решила сама заработать на телефон.

— У моего папы есть свой бизнес (сеть кофеен — прим. авт.) и, естественно, окрыленная желанием зарабатывать деньги, первым делом я пошла именно к нему, — пишет Соня в своем блоге в Инстаграме. — Первая его реакция была абсолютно скептическая. Он спросил меня, как я планирую заниматься бизнесом, когда элементарно, не могу убрать свою комнату. Но, спустя немного времени, подостыв, спросил: «Какая у меня идея?».

Идеи у Сони не было. Тогда отец объяснил, что любой бизнес начинается ни с желания заработать, ни с поиска денег или команды, а с идеи. И дал дочери три дня, чтобы ее придумать.

Родители Сони - предприниматели. У девочки также есть младший брат, ему 8 лет. Фото: из архива героя публикации

Все дни школьница ломала голову и пришла к отцу с десятком идей: продавать садовые ягоды, делать эксклюзивные ручки или слаймы, плести фенечки из бисера, шить одежду и др. Последняя идея отца зацепила. Так, в семейном мозговом штурме родилась идея шить худи, а позже придумалось название бренда «ClipPic», что дословно означает «прикрепи картинку», и слоган — «Меняйся по щелчку».

Стартовым капиталом для проекта, по решению родителей, стало единовременное пособие от государства — 10 000 рублей. А страничку в Инстаграм для будущего магазина Соне подарила мама: отдала свою, где уже было 20 тысяч подписчиков.

— Я нарисовала модель того худи, что я хочу, а папа дал мне номер знакомой швеи, чтобы я договорилась о встрече, и срок семь дней, чтобы представить ему более-менее жизнеспособный продукт. На следующий день я уже встречалась со швеей и показывала ей свои зарисовки, — рассказывает маленькая предпринимательница.

Соня упрашивала родителей купить дорогой гаджет, но те отказались. Тогда она решила сама заработать на телефон. Фото: из архива героя публикации

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

Готовое худи Соня решила показать девчонкам во дворе — по сути, своей целевой аудитории. И эта маленькая «презентация» принесла первые в ее жизни продажи.

— Пока лифт спускался с 10-го этажа, мое сердце уверенно пульсировало в области пяток, а на щеках можно было смело жарить яичницу. И вот я выхожу во двор, и…Через мгновенье вокруг меня уже было 5-6 девочек, которые рассматривали мое худи и задавались вопросом, где я его купила. Я начала рассказывать, что это мое худи, и что можно изготовить такой же, если кому-то понравится. Дала померить. Две-три девочки побежали к своим родителям просить себе такой.

Название Сониного бренда «ClipPic», что дословно означает «прикрепи картинку», а слоган — «Меняйся по щелчку». Фото: из архива героя публикации

СОВМЕЩАТЬ «РАБОТУ» С УЧЕБОЙ

Толстовки Соня заказывает у швеи. А принты рисует сама специальными влагостойкими маркерами, в этом ей помогает тетя-художник. Профессионально рисованием София не занимается, однако выходит у нее очень неплохо.

Рисунки для худи школьница-стартапер придумывает сама, или заказчики присылают ей желаемую картинку из интернета: в основном это что-то «мимишное». На один несложный принт уходит 20-30 минут. Принты можно стирать, но только руками, чтобы рисунок не потускнел. А вот ткань для худи используется только натуральная, хлопок и лен.

— Сейчас мы продаем худи за 3500 рублей. На сегодня продали 15 худи: три подружкам, одно тете, одно маминой знакомой, одно фотографу, остальные — подписчикам из Инстаграма, — говорит Соня. — С одного худи я зарабатываю 500 рублей, пока себестоимость худи очень высокая 2500 рублей, потому что мы шьем их индивидуально.

Вести бизнес девочка начала еще на каникулах. А сейчас ей приходится четко планировать свой день, чтобы совмещать «работу» с учебой и занятиями по тхэквондо.

— Учеба у меня начинается в 8:00, в два заканчивается. Потом я либо занимаюсь проектом: закупаем с папой ткани, придумываю модели для новых вещей, рисую принты, пишу тексты, либо делаю уроки. Вечером у меня тренировки, с семи до девяти. По дороге на тренировку и с тренировки обсуждаем с папой планы и темы для Инстаграма, — делится распорядком дня Соня.

Пока Соне удалось продать 15 худи. А ее цель - продать 50 толстовок до Нового года. Фото: из архива героя публикации Фото: из архива героя публикации

Юная бизнес-леди решила поставить дело на поток и сейчас ищет инвесторов. Ее цель — продать 50 худи к Новому году. Соня признается, что одноклассники не верят в ее успех, говорят, «все это ерунда». Но на их мнение она не обращает внимания. А вообще в планах у Сони шить также шапки, футболки и другие вещи, и открыть свой оффлайн-магазин.

У Сони есть младший брат, ему восемь лет. Обоих детей родители учат, что деньги не берутся из воздуха. На какие-то «хотелки» ребята копят из карманных денег. Для этого им специально завели карты.

— Основным принципом в финансовом воспитании, мы пытаемся заложить, что деньги не появляются из неоткуда, что это результат какого-то труда или идеи, — говорит Александр Канишев. — Я учу их находить способы заработка в различных жизненных ситуациях и сферах. Они часто предлагают очень нестандартные решения. Сейчас они в основном копят, ну а Соня делает свои первые попытки заработка.

Соня с папой на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Фото: Валентина ВАГАНОВА

Александр подтверждает, что заказы на худи идут. Что удивительно, ведь продавец — ребенок.

— Есть какое-то доверие, людям интересно. В основном заказывают, конечно, взрослые, для себя для ребенка. Отправляли в Самару, женщина заказывала себе и дочке, она ровесница Софии. В принципе аудитория, которая может носить этот товар, от 8 до 30 лет. Для это был больше детский фан, детская забава. Но я это, конечно, поддержал, потому что у ребенка это опыт: она понимает какие-то процессы, выстраивает для себя структуру построения бизнеса. Сейчас мне нравится, что она даже в школе лучше стала планировать свои дела. У нее съемки, очень много контента нужно для Инстаграма, у нее тренировки, но она умудряется уложить все это в один день, и все успеть. Это очень круто.

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