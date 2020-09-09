В детском отделении областной психбольницы Челябинска вспышка коронавируса

Положительный анализ у восьми пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Областной психоневрологической больнице № 1, которая расположена на улице Кузнецова в Челябинске, массовая вспышка коронавируса. Персонал и пациенты заболели еще в августе. Но известно об этом стало только сейчас.

— Все началось в одной из сотрудниц детского отделения. Она неделю ходила на работу больной, ставила себе коктейли из медикаментов, чтобы сбить температуру. А потом оказалось, что у нее коронавирус. После того, как доктор все-таки ушла на больничный, всех детей и персонал протестировали на ковид. Положительный результат получили восемь ребятишек и еще один медик, — рассказал КП-Челябинск свой источник в больнице.

Посещение пациентов на тот момент в клинике было запрещено. Поэтому родители ребят под вспышку коронавируса не попали.

Факт заражения коронавирусом медиков и пациентов нам подтвердили и в самой клинике.

— Это было, но все уже выписаны и здоровы, — заверил главный врач Челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолий Косов.

Правда, по словам главврача, злостного нарушения правил санитарной безопасности со стороны медика не было.

— Доктор почувствовала себя плохо в пятницу и не вышла на работу. А на следующей неделе стало известно, что у нее коронавирус. Все контактировавшие с ней были обследованы. Коронавирус нашли у восьми детей. Внешних признаков заболевания у них не было. На время лечения от ковид зараженных детей переводили в ГКБ № 9, где работает ковидная база. В нашем отделении прошла дезинфекция. Сегодня детское отделение работает в штатном режиме, — рассказал Анатолий Косов.

В минздраве области сообщили, что этот случай массового заражения коронавирусом будет рассмотрен на специальной комиссии.

— Все случаи заболевания в медицинских организациях разбираются отдельной комиссией. В минздраве обязательно пройдет разбор данной истории, она находится на контроле. Кроме того, вместе со специалистами Роспотребнадзора необходимо провести эпидемиологическое расследование для точного определения источника заболевания, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Екатерина Сергеева.

Напомним, ранее вспышка заболеваемости COVID-19 произошла на предприятии «Тепловей» в селе Миасское. По словам одной из сотрудниц предприятия, электрик неделю сбивал температуру и ходил на работу больной. В итоге мужчина стало настолько плохо, что его увезли в реанимацию. Там он и умер. Анализы показали, что электрик подхватил коронавирус. На предприятии от него заразились более 20 человек.

Также накануне в элитной гимназии Челябинска на карантин из-за коронавируса отправили целый класс. Выяснилось, что один ученик контактировал с оказался контактным.

Медики призывают не геройствовать, а включать голову и не подвергать опасности других людей, даже если вы полагает, что подхватили простую простуду. Если у вас температура, оставайтесь дома и вызовите врача.

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