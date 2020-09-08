В элитной гимназии Челябинска на карантин из-за коронавируса отправили весь класс

При входе в гимназию у детей измеряют температуру, но у контактного ребенка нет никаких признаков заболевания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То, чего так боялись родители, все же случилось. В Челябинске на карантин по коронавирусу отправили целый класс. Не повезло ученикам из 80-й гимназии, в начальной школе которой, кстати, учится сын губернатора Алексея Текслера.

— На карантин отправили четвертый класс. Сегодня выяснилось, что один ребенок оказался контактным по коронавирусу. Утром дети пришли на уроки, но их отправили по домам, — рассказали родители школьников.

Мы попросили комментарий у чиновников городского комитета по делам образования. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее в региональном минздраве нам рассказали, что в Челябинской области появились первые ученики, не допущенные до уроков. У одних обнаружили температуру, у других — насморк, кашель или другие признаки ОРВИ.

— Такие ребята по области есть. Однако случаев коронавируса в школах до сих пор не было. Все дети лечатся от ОРВИ. Если раньше ребенка с насморком или кашле еще могли допустить до уроков, то сейчас все очень строго. Заболел — лечись дома. Бывает даже, что температура у школьника в норме, он прошел в класс, а потом его отправляют домой из-за явных признаков простуды, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Назвать конкретные школы и территории, где были такие случаев, в минздраве области отказались, так как в этом «нет ничего сенсационного». Дети болеют, и это обычный сезонный процесс.

По данным регионального Роспотребнадзора, в первую же неделю сентября ОРВИ подхватили 13 тысяч 866 южноуральцев. Ситуация оценивается как не эпидемическая. Случаев заражения гриппом в области нет.

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