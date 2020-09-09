Чемпионат России проходил в Суздале с 3 по 6 сентября. Фото: Екатерина Зайцева / Vk.com

Обладательница титула «Самая сильная женщина планеты» 33-летняя Екатерина Зайцева побила собственный мировой рекорд на чемпионате России по пауэрлифтингу в Суздале. Спортсменка стала лучшей в жиме штанги лежа — ей покорился вес в 215 килограммов.

— Никакая пандемия коронавируса не помешала подготовке к состязаниям — тренируюсь каждый день, кроме воскресенья, — рассказала КП-Челябинск Екатерина Зайцева. — Результатом довольна: побила свой предыдущий рекорд (205 килограммов), установленный в Лас-Вегасе в прошлом году. Следующие соревнования пройдут в Екатеринбурге 26 сентября. Это будут открытые международные игры силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр – XIV».

Екатерина Зайцева побила собственный мировой рекорд в жиме штанги лежа (в экипировке). Фото: Екатерина Зайцева / Vk.com

Пауэрлифтингом Екатерина, инженер-конструктор механоремонтного комплекса по профессии, занимается уже почти семь лет и завершать спортивную карьеру не планирует.

— В октябре 2013 года пришла в пауэрлифтинг, чтобы тренироваться под руководством Андрея Палей, — говорит Екатерина. — И поняла, что уже не брошу, потому что кайфую от процесса и результата. Мне нравится, чем я занимаюсь.

В пауэрлифтинг самая сильная женщина мира пришла из легкой атлетики: у нее 1 взрослый разряд в дисциплинах «пятиборье» и «семиборье».

В апреле спортсменка поразила зрителей телеканала «Россия-1» своей силой. В эфире программы «Тест» она с легкостью свернула сковороду в трубочку, а потом, играючи, выпрямила обратно.

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