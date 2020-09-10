Компания «Стальпроект»: изготовление и монтаж строительных металлоконструкций для любых задач

Компания «Стальпроект» организует полный цикл работ для своих заказчиков: от разработки 3D-моделей до монтажа изготовленных металлоконструкций.

В данной сфере мы работаем более 15 лет. За это время мы накопили профессиональный опыт и довели до совершенства свои практические знания. Наши выполненные проекты расположены по всей Челябинской области, а также за ее пределами.

В широком списке завершенных проектов нашей компании числятся:

• промышленные холодильники, складские логистические комплексы, производственные здания, объекты нефтегазовой промышленности, офисно-административные здания, дилерские автомобильные центры, торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, многоуровневые паркинги;

• спортивные сооружения, большепролетные здания, производственные здания химической и атомной промышленности.

Производственные мощности компании позволяют собственными силами выполнять большие объемы проектных и строительно-монтажных работ, работ по изготовлению металлических конструкций. Сотрудники нашей организации имея огромный опыт в области проектирования и оформления объекта строительства, принимают решения постоянно взаимодействуя с контролирующими органами и поставщиками конструкций, оборудования, могут в кратчайшие сроки решить поставленные задачи с минимальными расходами.

Применение металлоконструкций является экономически и технологически верным решением!

Если Вам требуется изготовить строительные металлоконструкции, обязательно свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону +7 919 3000 605 или отправьте заявку, чертежи или любую имеющуюся информацию на почтовый адрес: kaska999@mail.ru

Наши специалисты проконсультируют и проведут предварительный расчет стоимости проектирования и изготовления металлоконструкций, о сроках изготовления и условиях оплаты.

Если вы хотите отдать свой голос за компанию «Стальпроект», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Компания «Стальпроект»

г. Челябинск, ул. Цвиллинга 25/1, оф.405;

Тел.: +7 (919) 300-06-05;

E-mail: kaska999@mail.ru

kaska999.com

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