Выходите на улицы - в городе будет весело! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впереди у челябинцев долгожданный День города. Несмотря на пандемию власти Челябинска согласились, что массовым гуляньям быть! Не подведет ли горожан природа? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в День города, 12 и 13 сентября.

На неделе природа радовала нас теплом. Но, если честно, оно уходит. Природа держится из последних сил, чтобы порадовать нам щедрым солнцем.

В ночь на субботу, 12 сентября, синоптики обещают, что в городе пройдет дождик. Но уже днем распогодится, выглянет солнце. Правда, прежней жары не ждите. В городе будет всего +17...+19 градусов. Возможен небольшой дождь.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов. Зато день выдастся без осадков и до +18.

Сильного ветра в выходные не будет. И поэтому до понедельника синоптики объявили режим «черного неба». Будем надеяться, что хорошее настроение и богатая праздничная программа помогут жителям игнорировать смог.

Кстати, на следующей неделе, начиная со вторника, в городе еще больше похолодает. Температура опустится до +12...+14 градусов, в Челябинск придут дожди.

Так что используйтесь отличный шанс весело и с комфортом провести время в грядущие выходные.

Полную афишу Дня города в Челябинске 2020 можно посмотреть на нашем сайте.

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