Полмиллиона проголосовавших: как проходят выборы в Челябинской области 13 сентября 2020 года

В Челябинской области идет третий день голосования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 13 сентября, завершающий и самый важный день выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Как и с голосованием по поправкам в Конституцию голосование растянули на несколько дней, чтобы не собирать толпы людей на участках в период пандемии. Начиная с 10 сентября жители региона могли выразить свое мнение, в числе первых был глава региона Алексей Текслер. В режиме прямой онлайн-трансляции рассказываем, как проходят выборы в Челябинске 13 сентября 2020 года.

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