«Оставьте себе»: участника «Поля чудес» из Челябинской области удивил отказ Якубовича принять подарок

Александр Коростелев, побывавший в программе «Поле чудес»,поделился впечатлениями. Фото: 1tv.ru

Уроженец Томинского поселка Александр Коростелев побывал в гостях у Леонида Якубовича на «Поле чудес» и преподнес телеведущему необычный подарок — книгу о немце, который прошел все уральские концлагеря. Однако Леонид Аркадьевич не стал принимать дар и попросил вернуть его обратно в музей, чтобы дети смогли изучать историю своей малой родины. Передача с участием южноуральца вышла вечером в эту пятницу, 11 сентября.

Александр поделился с КП-Челябинск впечатлениями и рассказал, что думает об именитом телеведущим.

— Я поехал на передачу, решил воспользоваться возможностью и подарить Леониду Якубовичу книгу о Курле Бернгарде. Это была не только моя инициатива, но и музея «Исток», откуда я взял книгу. Хотели передать ее в музей «Поле чудес», — объясняет журналисту «Комсомолки» Александр. — Для меня было неожиданно, что он вернет книгу. Он сказал: оставьте себе, пусть дети поселка знают, что у нас такой человек жил. Я понимаю его, что он не мог принять.

Южноуралец рассказал, что Леонид Якубович - простой в общении человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

Общаясь с южноуральцем, Леонид Якубович неправильно поставил ударение названии поселка. Александр, ничего не стесняясь, поправил артиста.

— Перед игрой участникам провели инструктаж. И нам сказали: «Вы не стесняйтесь, говорите все как есть. Если что-то неправильно произнес: фамилию, имя, место, откуда вы приехали — не стесняйтесь, перебивайте, поправляйте». — поделился Александр. — Леонид Аркадьевич — человек легкий в общении. Он такой же простой человек, который хочет такого же человеческого общения.

Александр Коростелев — инженер-технолог редукторного завода, родом из Томинского поселка. Однако Александр не сухой технарь, свободное время он посвящает творчеству и состоит в вокальном коллективе «Серебряные голоса».

СПРАВКА КП

Книга, которую подарил Александр Коростелев, написана на основе писем трудармейца Курле Бернгарде Готлибовича, который прошел уральские концлагеря. Он прожил в Томинском поселении с 1950 по 1990-е года, посе чего вернулся в Германию.

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