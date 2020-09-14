«Ее неправильно преподнесли»: в Томинской школе рассказали про книгу, от которой отказался Якубович на «Поле чудес»

Участник из Челябинской области хотел передать книгу в музей «Поле чудес» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор школы поселка Томинский Челябинской области рассказала про книгу, которую отказался принимать Леонид Якубович. По словам Натальи Чуйдук, участнику «Поле чудес» Александру Коростелеву стоило немного иначе преподнести подарок на телешоу.

О том, что Леониду Аркадьевичу планируют вручить такой подарок она не знала.

— Когда я смотрела передачу, я была удивлена, что эта книга доехала до Москвы и была предложена в музей «Поле чудес», — рассказала журналисту КП-Челябинск Наталья Александровна. — Александр немножко неправильно ее преподнес. Надо было сказать, что эта книга — результат музейной работы. А он ее преподнес как музейный экспонат. Да, она есть в музее, но это не единственный экземпляр, от которого стоило отказываться.

Кадр с видео «Первого канала»

Книга о Курле Бернгарде «А прошлое кажется сном» была издана небольшим тиражом — всего 20 штук. Две из них есть в кабинете директора школы, еще одна — в музее, а на Первом канале засветился другой экземпляр из архива руководителя музея.

— Наталья Германовна Садакова переписывалась с Бернгардом после того, как он уехал в Германию, — добавила Наталья Чуйдук. — Эти письма она перепечатала на компьютере, чтобы их было удобно читать, потому что почерк был тяжелый — к концу жизни Бернгард ослеп, строчка на строчку набегала. На основе этих писем была издана книга.

Напомним, уроженец Томинского поселка Александр Коростелев приехал на «Поле чудес» и вручил книгу Леониду Якубовичу. Ведущий шоу отказался от подарка, решив, что музей школы лишится ценного экспоната.

— Как же такое можно забрать из музея? Знаете что, я понял. Но только верните это в музей. Дети будут ходить, а вы книжку отдаете, — заявил Леонид Якубович.

Южноуралец выступал в третей тройке игроков (смотреть с 44 минуты).

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