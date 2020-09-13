Топ городов по нарушениям на выборах в Челябинской области: голоса из дома и вопросы по сейф-пакетам

В выборах в Заксобрание Челябинской области участвуют девять партий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на выборах поступили десятки жалоб на нарушения. Лидером по числу обращений стал Челябинск.

По данным карты нарушений, в Челябинске зафиксировано 38 сигналов. Много жалоб на то, что висит агитация за конкретную партию. Причем некоторые портреты с лозунгом повесили прямо сегодня, в день выборов. Много жалоб на то, что пришли с голосованием в квартиру, хотя заявку никто не подавал.

— Ко мне за субботу два раза приходили с просьбой проголосовать из дома. Первый раз в 11 утра я отказала: «Сейчас шаббат, не надо меня беспокоить с такими вопросами», а в 16:30 ко мне пришли опять. Никто из моей квартиры не подавал запросов в УИК на надомное голосование. В квартире прописана бабушка, но живет в другом месте, — пожаловалась челябинка.

Много обращений было связано с запретом представителям партий вести фото-видеосъемку на участки. Некоторые жаловались на недопуск.

На втором месте по жалобам оказался Златоуст. Зафиксировано 21 сообщение. Например, на УИК № 92 было обнаружено, что бюллетени в сейф-пакетах хранятся ненадлежащим образом, а именно лежат на стуле, а не в сейфе. А на УИК 54 при помещении в сейф-пакет бюллетеней из урны для голосования якобы оторвали полоску, нарушив слой с кодировкой.

Жительница Златоуста обнаружила, что по ее адресу значатся еще четыре человека. Сейчас ведется проверка.

Третье место занял Миасс с 11 сообщениями о нарушениях.

— УИК 223, Миасс: во время надомного голосования половина людей не в курсе, что вообще проходят выборы. Никаких заявок они не подавали, члены УИК ссылаются на устные заявки от соцработников, — говорится в сообщении.

В Челябинской области проводятся выборы в Заксобрание региона и в местные органы самоуправления. На места в региональном парламенте претендуют представители девяти партий — «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партии пенсионеров», «Партии роста», «Родины» и «Зеленой альтернативы».

Как проходят выборы в Челябинской области, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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