Эту спецтехнику челябинцы хотят увидеть и на участке реки Миасс в районе Ленинградского моста. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы обеспокоены состоянием реки Миасс в районе Ленинградского моста. Читатели КП-Челябинск утверждают, что пока акскаваторы-амфибии чистят главную водную артерию города на одном участке, в другом — она превращается в болото. Мы узнали в региональном Минэкологии, когда это место приведут в порядок.

Фото: Сергей Зверев (инфографика)

— Когда почистят реку Миасс в районе Ленинградского моста? Она же там просто в ужасном состоянии, — написала в редакцию КП-Челябинск челябинка Дарья Володина. — Вся в зарослях… Одним словом, болото. Пора бы властям обратить на это внимание.

Без помощи спецтехники река превратится в болото. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Действительно, к масштабной очистке Миасса в городе приступили в прошлом году по проекту «Сохранение уникальных водных объектов». В Минэкологии тогда объясняли, что работы проводят с целью улучшить экологическую ситуацию в Челябинске и в первый же год от камыша, рогоза и бытового мусора избавили 5,9 гектара реки на участке от элеватора «Союзпищепром» до моста на улице Братьев Кашириных.

В этом году чиновники продолжили эту работу, но участок в районе Ленинградского моста снова остался нетронутым. Экскаваторы-амфибии убирали мусор и заросли от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром» на общей площади 6,3 гектара.

В пресс-службе регионального Минэкологии рассказали, что работы будут продолжены до 2023 года.

— В следующем году планируется очистить участок от моста на улице Братьев Кашириных до моста на улице Новомеханической. В этот участок как раз входит акватория реки в окрестностях Ленинградского моста, — уточнили в Минэкологии. — Кроме того, в целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка реки Миасс от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая пруды Коммунар и ЧГРЭС).

Но в этом году работы ведутся на другом участке Миасса. И это тоже важное дело. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока разрабатывается проект по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс на указанном участке. Реализовать его планируется в 2023-2024 годах. Дно водоема хотят расчистить от отложений, мусора и избавить его от лишних зарослей, укрепить береговые откосы с использованием, в том числе, георешеток и кустарников в тех местах, где нет набережной. Экологи также планируют увеличить самоочищающуюся способность реки.

— Стоимость работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте Челябинска будет определена по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, — добавили в Минэкологии. — Планируется привлечь средства федерального бюджета — субсидии на софинансирование госпрограмм в области использования и охраны водных объектов.

Работы проводит ООО «Акватехника». В этом году подрядчик по договоренности с властями оставляет экскаваторы-амфибии на участках до конца октября, чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии. Такая мера нужна из-за падения уровня воды в реки. Из-за этой проблемы в Миассе усилились процессы заболачивания и роста тростника.

В августе «Комсомолка» провела день с водителем водного экскаватора 31-летним челябинцем Дмитрием Карповым, променявшим тяжелые фуры на очистку реки в любимом городе. Он рассказал, сколько кубов ила ежечасно достает тяжелая техника, и почему ее всегда сопровождают утки.

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