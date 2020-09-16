Ливневки не справляются: за день в Челябинске выпало рекордное количество осадкой

Вот так выглядят дороги на Тополиной аллее. Фото: Гражданский патруль | Челябинск/vk.com

В Челябинске за день выпало рекордное количество осадков, из-за чего ливневки просто не справились с потоками воды. Некоторые горожане даже не смогли отвести детей в садик, а у кого-то и вовсе сорвало потолок из-за потопа.

— Со вчерашнего дня, 15 сентября, в городе Челябинске фиксируется рекордное количество осадков 19,7 мм, которое превышает декадную норму в 1,6 раз, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

В центре города возле ДС «Юность» и автовокзала невозможно было стоять даже на остановке в сторону Алого поля. Ее заливали машины потоком воды с дороги.

На Тополиной алле разлились настоящие реки. Теперь оказаться на другой стороне дороги пешеходы могут только вплавь.

— Город снова топит! Даже Тополинку с ее уклоном! Отвода воды нормального нет; чтобы перейти улицу, не угодив в лужу или речку приличной ширины, нужно постараться, — пишут активисты организации «Гражданский патруль».

Фото: Гражданский патруль | Челябинск/vk.com

Фото: Гражданский патруль | Челябинск/vk.com

По улице Василевского та же картина. Горожане жалуются, что каждый раз после сильного дождя под окна дома №72 появляется море.

Другие не могут отвести детей в садик на улице Челябинского рабочего. Прямо под воротами учреждения образовалась огромная лужа.

Вот так выглядит вход в детский сад на улице Челябинского рабочего. Фото: Типичный Челябинск /vk.com

В Калининском районе у челябинки из-за скопившейся воды сорвало натяжной потолок. Из-за дождей у жильцов с потолка стекает вода. Как утверждает женщина, сейчас в девятиэтажке чинят крышу.

В администрации Челябинска заверили, что ведут мониторинг подтопленных улиц и активно борются с последствиями ливня.

— В муниципальном учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» организовано круглосуточное дежурство бригад по водоотведению, подготовлен необходимый автотранспорт и средства откачки воды. Всего в противодействии возможным подтоплениям задействованы все необходимые виды спецтехники, насосные станции, — добавили в мэрии.

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