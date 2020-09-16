Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашли мертвым в челябинском СИЗО

Максима Марцинкевича нашли в СИЗО №3. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин, google.com/maps

Известного активиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области.

— В одной из камер обнаружен осужденный без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области.

На место происшествия прибыли медики, которые пытались реанимировать Марцинкевича, но никакого результата это не дало.

По факту суицида проводится служебная проверка. Следственный комитет также проводит доследственную проверку.

Максим Марцинкевич был осужден по ч. 2 ст. 162 «Разбой», ст. 213 «Хулиганство» и ч. 3 ст. 69 «Наказание по совокупности преступлений». В челябинское СИЗО его поместили временно перед отправкой в Москву.

Рядом с ним нашли предсмертную записку. В тексте он заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО № 3, а также попросил передать своей супруге книгу про коммунизм и личный дневник. В конце письма Марцинкевич попросил прощения.

Предсмертная записка Тесака Фото: телеграм канал 2ch

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