Что известно о Тесаке, который умер в челябинском изоляторе

Максим Марцинкевич. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин

В среду, 16 сентября, появилось сообщение о смерти Максима «Тесака» Марцинкевича в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. При нем нашли записку. Рассказываем, чем знаменит Максим Марцинкевич.

36-летний Максим Марцинкевич известен как видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог общественного движения «Реструкт». Самым скандальным проектом Тесака был «Оккупай-педофиляй», последовали которого боролись с педофилами весьма жестокими методами. По данным следствия, в ход шли дубинки, электрошокеры и газовые баллончики. В нескольких регионах России активисты проекта предстали перед судом за вымогательство, шантаж, грабежи и причинение вреда здоровью.

В феврале 2013 года Тесак устроил перестрелку во дворе минской клиники. О визите неонациста в Минск узнали местные антифашисты, которые решили проследить за ним. Разборка между молодыми людьми закончилась стрельбой и дракой. В Минск он приезжал на коррекцию зрения, но сделать ее не успел.

Максима Марцинкевича задержали в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в Россию. Его трижды признавали виновным в экстремизме. В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, затем суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев.

В июне 2017 года Бабушкинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Марцинкевича и еще девяти фигурантов дела. Инстанция постановила, что под предлогом осуществления социально значимых проектов Тесак и его последователи в 2013-2014 годах совершали в Москве разбойные нападения на граждан.

Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Разбой», «Хулиганство», «Грабеж», «Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека».

В связи с истечением срока давности он был освобожден от наказания по статье «Экстремизм», которая инкриминировалась Марцинкевичу из-за его книги «Реструкт», запрещенной в РФ в 2014 году. Также суд оправдал тесака по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» в связи с недоказанностью ущерба.

В декабре 2018 года Московский городской суд отменил приговор Максиму Марцинкевичу и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но в декабре 2018 года егол снова приговорили к аналогичному сроку.

Тесак отбывал наказание в республике Коми. Он обратился в Сыктывкарский городской суд. Тот смягчил приговор, сняв обвинение по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды». При этом Максим Марцинкевич оставался осужденным по статьям «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), «Умышленное уничтожение чужого имущества» (ст. 167 УК РФ). Срок наказания был снижен с 10 до менее чем девяти лет.

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