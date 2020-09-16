Готовый проект выглядит масштабно. Фото: Аrtlebedev.ru, Ольга Семенюк (коллаж)

Студия Артемия Лебедева представила готовый проект нового квартала «1736» в центре Челябинска. Заказчик — ООО УК «ФишерГрупп» — планирует возвести его на пересечении улиц Карла Маркса и Российская, где расположен рынок «Перекресток». КП-Челябинску показали, как современный мультифункциональный комплекс предлагают вписать среди деревянной одноэтажной застройки, и удивляемся целующимся верблюдам, зонам отдыха на крыше, дворам без машин и другим модным архитектурным решениям.

Новый квартал впишут на пересечении улиц Российская и Карла Маркса. Фото: Аrtlebedev.ru

Исторически в квартале располагалась малоэтажная застройка в основном с деревянной архитектурой. Фото: Аrtlebedev.ru

Этот старейший городской район площадью 44 квадратных километра населяют 100 тысяч человек. Пока там расположен удручающего вида рынок «Перекресток». Именно на его месте хотят создать современный квартал с концептуальным названием «1736». Основная идея — вписать его в структуру центра Челябинска, чтобы он, в том числе, не выбивался из находящихся в пешей от него доступности площадей Павших Революционеров и Ярославского, бульвара Славы и Кировки.

Детально проработанный фасад малоэтажной застройки отсылает к русскому зодчеству. Фото: Аrtlebedev.ru

— Проведя анализ архитектуры окружающих кварталов, специалисты выявили несколько морфотипов застройки, — говорится в проекте Артемия Лебедева. — Исторически в квартале располагалась малоэтажная застройка. На участке и в соседних кварталах сохранилось несколько памятников деревянной и кирпичной архитектуры. Как и во всем городе, они расположены точечно.

Здание работает на разные масштабы. Первый масштаб — это мимо идущий прохожий, воспринимающий детали фасада, декор и мелкие элементы. Фото: Аrtlebedev.ru

Второй масштаб — это водитель мимо проезжающего авто, который оценит, как два контрастных объема стилобата и башни создают композицию. Фото: Аrtlebedev.ru

При проектировании комплекса архитекторы учли эту особенность. Так, в квартале построят жилой дом с двумя общественными зданиями, соединяющимися между собой крытым надземным пешеходным переходом, и апарт-отель. В их внешнем облике будут «сочетаться прошлое и будущее, а деревянная русская архитектура — соседствовать с современной высотной застройкой».

— Этот контраст заметен в формах, этажности и деталях архитектуры, — гласит презентация. — К русскому зодчеству отсылает детально проработанный фасад малоэтажной застройки. По мере удаления зрителя от фасада детали стремятся вверх, в общие объемы, а затем превращаются в современную облицовку.

Пешеходные и транспортные потоки разделены таким образом, что изнутри комплекс свободен от машин. Фото: Аrtlebedev.ru

Благоустройство, по задумке, должно быть неразрывно связано с архитектурой. Причем не только визуально. Двор должен стать продолжением зданий и их связующей частью. Причем так, чтобы у людей появилась уютная территория для приватного отдыха. Там, кстати, установят арт-объект в виде целующихся верблюдов, символизирующий любовь востока и запада.

Крыши зданий беспрепятственно используются для отдыха, общения и развлечения. Фото: Аrtlebedev.ru

Выглядеть это будет примерно вот так. Фото: Аrtlebedev.ru

Пешеходные и транспортные потоки разделены таким образом, что изнутри комплекс свободен от машин. При этом сохраняется проезд для пожарных и обслуживающей техники. Крыши зданий, согласно проекту, будут беспрепятственно использоваться для отдыха, общения и развлечения.

Во дворе разместился арт-объект, символизирующий любовь востока и запада. Фото: Аrtlebedev.ru

Генеральный директор ООО УК «ФишерГрупп» Михаил Фишер положительно отозвался о выполненной студией Артемия Лебедева работе. Компания ставила комплексную задачу: придумать название, создать запоминающийся образ квартала в глазах людей и найти интересные архитектурные решения. Модная команда справилась хорошо, но есть и недочеты.

— Сильные стороны — это нейминг, айдентика. Четко, без лишних блужданий и растекания по древу. Архитектура — тоже сильная сторона. Довольно высокая степень погружения в суть, и результат на выходе осмысленный, а не просто фантазии дизайнера, ровно так же, как и с работой по неймингу и айдентике, — оставил отзыв Михаил Фишер. — Из слабых сторон могу отметить работу по исследованию и, наверное, цену со сроками, но это стоит того, и заказчик должен понимать, для чего ему работа со студией.

В проекте сказано, что Челябинск получит новую деталь в небесной линии. что это значит, до конца не ясно, но звучит интересно, не правда ли? Фото: Аrtlebedev.ru

Бизнесмен отметил, что студия Артемия Лебедева — очень сильный бренд в России и «ФишерГрупп» будем и дальше сотрудничать со студией.

В какие сроки и будет ли вообще реализован проект в Челябинске пока до конца неизвестно. КП-Челябинск запросил у заказчика эту информацию. Как только будет получен ответ, мы обязательно его опубликуем.

Первые эскизы мультифункционального комплекса в Челябинске студия Лебедева обнародовала в начале сентября. В презентации концепции квартала на сайте известного дизайнера Артемия Лебедева говорилось, что там, помимо жилого дома с детским садом, фитнес-клубом, появятся культурный центр, а также фуд-молл, торговые и офисные площади.

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