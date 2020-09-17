СК заявил, что перед самоубийством в Челябинске Тесаку грозило наказание вплоть до пожизненнго

Максим Марцинкевич. Фото: kp.by

В интернете ходит множество слухов о смерти 36-летнего москвича Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Некоторые пользователи сети считают, что известный националист вовсе и не совершал суицид. Однако следствие уверено, что у Марцинкевича был серьёзный мотив для лишения себя жизни. Как рассказала в эксклюзивном интервью столичной редакции kp.ru официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, националист планировал выйти по УДО через пару лет, но вскрылись подробности убийств, которые он совершал с 2003 по 2007 год.

— В 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. В последующем предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. В рамках оперативно-розыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству. В ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших, — рассказала официальный представитель СК России.

По словам Светланы Петренко, Марцинкевич на допросах заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Причем об этом он рассказывал в спокойной доверительной беседе со следователем. Тесак также сообщил не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым он имел дело. Националист подробно описал обстоятельства еще одного двойного убийства, ранее неизвестного правоохранительным органам. Он также рассказал, в какой местности были захоронены тела убитых. После полученных сведений следователи осмотрели территорию и обнаружили останки жертв преступления.

— Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало, — рассказала Светлана Петренко.

Напомним, тело Максима Марцинкевича нашли утром 16 сентября в челябинском СИЗО № 3. Там он находился временно, готовился к отправлению в Москву. Рядом лежала предсмертная записка.

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