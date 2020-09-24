Одевайтесь теплее, а обогревателей избегайте. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Миллионный Челябинск мерзнет в ледяных квартирах и офисах. По-хорошему, в городе уже пора включать отопление. И на объекты социальной сферы: в садики, школы, интернаты, больницы, — оно пришло. Но жилые дома к теплу не подключили. Разбираемся, когда включат отопление и возможно ли добиться тепла раньше.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ. А ПРАВИЛО — ОДНО НА ВСЮ РОССИЮ

— Приказ о начале отопительного сезона подписывает глава города Наталья Котова. Но не по собственной прихоти, а когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Это правило содержится в постановлении правительства России № 354 от 6 мая 2011 года. И глава города строго следует этому документу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.

Почему парламентарии определили такой параметр, неизвестно.

— Как синоптик, я не вижу в этом никакой логики. И пятидневное похолодание может смениться волной тепла. А при более теплой погоде дома могут остыть из-за сильного ветра. Мне кажется, отопление нужно включать независимо от среднесуточной температуры, — говорит главный синоптик Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

ЗАМЕРЗ? ОТКРОЙ ОКНО!

Между тем нерасторопность с подключением ведет к подъему простудных заболеваний — дети и взрослые начинают сопливить, кто-то и вовсе уже отправился на больничный.

Медики подтверждают: без тепла плохо, в холодных стенах легко заболеть.

— Чтобы сохранить тепло, люди стараются не открывать окна. Из-за этого в помещениях накапливается критическая масса болезнетворных микроорганизмов. При низкой температуре и низкой влажности они усиленно размножаются. Как тут не заболеть? А еще в запертом пересушенном помещении у человека ослабевает защитный барьер дыхательных путей: слизистые все хуже задерживают вирусы и микробы, — говорит врач-терапевт Областного Центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.

Доктор советует даже в холод хотя бы два раза в сутки проветривать помещения. Особенно, если кто-то уже болеет. И по возможности не использовать отопительные приборы — они сушат слизистые и воздух. Влажность нужно поддерживать на уровне 40-60%. И обязательно держать ноги в тепле, надевать носочки. Переохлаждение ног обязательно обернется простудой.

КАК ДОБИТЬСЯ ТЕПЛА

Пока оспаривать федеральные нормативы никто не пытался. Но выход есть.

— Жильцы многоквартирного дома могут принять решение о досрочном подключении тепла, как это делают садики или школы. Для этого люди проводят собрание собственников жилья, а управляющая компания подает заявку на подключение поставщику тепла. Главное — в доме должен быть общий прибор учета тепла, а сети дома — готовы к отопительному сезону, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в мэрии сообщали, что массово подавать тепло в жилые дома начнут 27-28 сентября, если свои коррективы не внесет погода.

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