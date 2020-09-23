Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 сентября 2020: проверки в магазинах и карантин после премьеры в театре

Проверки на соблюдение масочного режима среди сотрудников торговых точек теперь будут проходить ежедневно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области начала возрастать. В регион привезли вакцину от коронавируса. Правда, партии препарата пришла небольшой — лекарство распределят среди медработников, так как они находятся в группе повышенного риска.

По данным областного минздрава, на утро, 24 сентября, в регионе зафиксировано 16 166 случаев COVID-19. За сутки заболели еще 80 южноуральцев, 6 из которых — школьники.

Больничные палаты покинули 75 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 12 506 человек. Еще 3 162 заболевших остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни троих южноуральцев. 66-летний мужчина и 77-летняя женщина умерли непосредственно от вируса, а у 40-летней пациентки ковид был сопутствующим — смерть наступила из-за острой ишемической дистрофии миокарда, атеросклеротической болезни сердца.

Коронавирус в Челябинской области

Пандемия коронавируса заметно осложнила жизнь школьников региона. Особенно труднее всего приходится детям, которые после занятий посещают музыкальные и спортивные образовательные учреждения. Недавно стало известно, что с этого учебного года школьникам разрешили не посещать дублирующие предметы, а оценки за четверть и за год им будут ставить по итогам занятий в допобразовании.

— Приказ об этом подписан еще 30 июля 2020 года. Это совместный документ Минобрнауки России и Минпросвещения. Он вступил в силу 8 сентября. Пока в Челябинской области нет детей, кто успел бы воспользоваться таким правом. Но люди интересуются, узнают информацию, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного министерства образования Светлана Платонова.

Подробнее о том, как будет работать приказ, и в каких случаях возможно перейти на новую систему получения оценок, читайте в нашем материале.

Коронавирус в Челябинске

Если раньше проверяли рестораны и летние кафе на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса, то теперь инспекции проводятся в магазинах и в ТРК. Недавно сотрудники управления по торговле и услугам отправились в рейд в поисках нарушителей масочного режима среди сотрудников торговых точек.

— По результатам проверки в трех магазинах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

С руководителями предприятий провели беседы о необходимости использования защитных масок, после чего были составлены административные протоколы.

Этим летом проверке подверглись рестораны и летние кафе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинском государственном университете один из преподавателей заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в вузе. Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, Роспотребнадзор прислал соответствующее предписание, а с 19 сентября всех контактных студентов перевели на дистанционное обучение. В таком формате они будут заниматься две недели, после чего сдадут тест на коронавирус и, в случае отрицательных результатов, вернутся в стены учебного заведения.

— На сегодняшний день во всех учебных корпусах ЧелГУ, а также общежитиях запрещены все массовые мероприятия, усилен контроль термометрии, обеззараживания воздуха и использования дезинфицирующих средств и масок, — сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Сейчас в стенах вуза запрещены массовые мероприятия Фото: google.com/maps

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев заразился COVID-19. Болезнь он подхватил после премьеры оперы «Садко», которая состоялась 11 сентября на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

По словам Стародубцева, коронавирус у него проходит в легкой форме. Фото: vk.com / «НОВАТ опера | балет»

По его словам, заболевание у него протекает в легкой форме. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

— Последние три недели очень плотно был занят подготовкой премьеры оперы «Садко» в Челябинске, которая прошла с большим успехом, много летал, аэропорты, самолеты. Соответственно, с моим родным НОВАТом я общался дистанционно, — написал Стародубцев во «Вконтакте» в группе театра, где он работает.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 24 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru