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Мама троих детей и владелица базы на Тургояке стала победительницей конкурса «Миссис Россия Южный Урал 2020»

Теперь Ольга Толкунова представит Челябинскую область на всероссийском этапе
Валентина ВАГАНОВА
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«Миссис Россия Южный Урал 2020» Ольга Толкунова. Фото: instagram.com/olgatolkynova

«Миссис Россия Южный Урал 2020» Ольга Толкунова. Фото: instagram.com/olgatolkynova

В Челябинске завершился конкурс красоты и материнства «Миссис Россия Южный Урал 2020». Корону и титул взяла 35-летняя мама троих детей из Миасса, успешная бизнес-леди Ольга Толкунова. Ольга — владелица клуба красоты и базы семейного отдыха на берегу Тургояка, автор собственной линии одежды и программы ухода за кожей лица. В августе 2021 года она представит нашу область на следующем этапе конкурса в Москве.

— Впечатления от конкурса потрясающие. Это такой этап, который я буду помнить всю жизнь и рассказывать о нем своим внукам. Сейчас немного хочу выдохнуть после финала и отдохнуть, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Челябинск.

У Ольги два высших образования — юриспруденция и политология. Она успевает совмещать семью, работу и увлечения: Миссис Южный Урал занимается игрой на скрипке и катается на квадроцикле. А выходные старается проводить с семьей. На вопрос, как удается находить в себе силы и энергию на все Ольга отвечает, что просто занимается любим делом.

— Потому это мне нравится. Это все любимая работа, можно даже сказать? хобби. Не люблю называть это работой, это больше увлечение, страсть. Соответственно, на это всегда найдется время. Тем более когда я получаю благодарность от клиентов, они дают эту энергию, это люди, которые дают тебе крылья. Благодаря им ты полон эмоций, сил, новых планов, идей, постоянно стараешься развиваться и не стоять на месте.

В конкурсе Ольге помогла поддержка семьи. Супруг, трехлетняя дочка и сыновья, 12 и 17 лет, помогали все девять месяцев, которые шел конкурс. И на финале были рядом.

— Для них это был, конечно, праздник. Мне кажется, они даже обрадовались больше, чем я. Я видела глаза детей, своего мужа — они счастливы. Мужу сейчас тоже много поздравлений приходит. Для меня это самое большое счастье, что они радуются за меня даже больше.

Ольга с супругом воспитывают троих детей 3, 12 и 17 лет.

Ольга с супругом воспитывают троих детей 3, 12 и 17 лет.

Фото: из архива героя публикации

Сейчас телефон победительницы разрывается от поздравлений, которые летят из разных уголков мира. У Ольги более 28 тысяч подписчиков в Инстаграме, ее бренд знает множество женщин, и они спешат поздравить ее с победой.

Ольга отмечает, что ее главное правило в жизни — всегда хорошо выглядеть и самой создавать себе настроение. Фото: instagram.com/olgatolkynova

Ольга отмечает, что ее главное правило в жизни — всегда хорошо выглядеть и самой создавать себе настроение. Фото: instagram.com/olgatolkynova

Считается, что эффектные и успешные дамы стремятся переехать в столицу и там реализовать себя. Ольга говорит, что любит Южный Урал и не готова променять его природу на шум и суету мегаполиса.

— Сама я родилась в Златоусте. Много друзей вчера приехали оттуда поддержать меня, очень приятно было. Наверное, где родился, там и пригодился, лично для меня так.

Ольга родилась в Златоусте, а сейчас живет в Миассе. Фото: instagram.com/olgatolkynova

Ольга родилась в Златоусте, а сейчас живет в Миассе. Фото: instagram.com/olgatolkynova

Напомним, конкурс красоты презентовали в Челябинской области в декабре прошлого года. В нашем регионе он должен был пройти впервые. Женщин на участие приглашала первая леди Ирина Текслер, которая сама была экс-победительницей проекта. Однако жительниц тогда удивило, что участие в конкурсе платное.

Шел конкурс девять месяцев. В нем поучаствовали 14 жительниц области. Все они — мамы и жены. У многих не по одному ребенку.

— На весь финальный состав получилось 35 детей, — говорят организаторы.

На финале Ольга, как и другие конкурсантки, была со своими детьми. Фото: instagram.com/olgatolkynova

На финале Ольга, как и другие конкурсантки, была со своими детьми. Фото: instagram.com/olgatolkynova

Финал «Миссис Россия Южный Урал 2020» состоялся 27 сентября в конгресс-отеле «Малахит». Финалистки очаровывали зрителей тремя дефиле: в этнических костюмах, которые сшили сами, семейным выходом с детьми и — в вечерних платьях.

Титулы получили также Виктория Батурина из Еманжелинска — она стала «Вице Миссис Россия Южный Урал 2020», Олеся Туркина — «Миссис Россия Челябинск 2020». В номинации «Мама года 2020» победила 53-летняя мама четверых детей Наталья Мартынова. А приз зрительских симпатий взяла Наталья Яценко.

Миссис России Южный Урал 2020 подарили косметику, платок Louis Vuitton и сертификаты в бьюти-студии.

В конкурсе поучаствовали 14 дам. Фото: Алина Кочетова

В конкурсе поучаствовали 14 дам. Фото: Алина Кочетова

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