Сидеть до ста лет: в Челябинской области задержали 90-летнюю сбытчицу героина

Возраст преступницы удивил даже видавших виды полицейских. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эти дни бабушки из Челябинской области сидят в теплых носках и судачат, когда дадут отопление. Но не у всех такая пресная жизнь. Жительница Миасса, которой уже исполнилось 90, чудом избежала СИЗО и теперь коротает дни под домашним арестом. На днях ее задержали с крупной партией героина.

ЛЮДИ СОЧУВСТВОВАЛИ СТАРУШКЕ

Новость о задержании тут же просочилась в прессу и обросла народными слухами. Люди даже сочувствовали старушке:

— Довели пенсионерку до ручки. Оголодала, наверное, вот и пошла наркотой торговать!

Но это предположение сразу же отмели. Пенсионеры старше 80-ти лет получают повышенное пособие по старости. На еду женщине явно хватило бы.

— Тогда внук-наркоман, наверное, научил. Так она и втянулась! — продолжали строить догадки челябинцы.

Однако и эта версия далека от правды.

РЕЦИДИВИСТКА СО СТАЖЕМ

Как оказалось, преступное прошлое тянется за бабулей уже много лет. Старушка — рецидивистка со стажем. Об этом КП-Челябинск рассказали в суде, где женщине вынесли постановление о домашнем аресте.

— Гражданка Омарова характеризуется как лицо, долгое время причастное к сбыту наркотиков, — пояснила секретарь Миасского городского суда Наталья Матвеева.

По данным наших источников в правоохранительных органах, женщина уже имеет судимость за распространение наркотиков. У старушки есть своя сеть «бегунков», которые делают закладки по городу.

На этот раз женщину задержали по дороге домой после сделки с покупателем. Правоохранители вышли на бабушку после поимки ее сообщника. И пикантный момент: порошок она быстро спрятала в нижнее белье.

СИДЕТЬ НЕ ПЕРЕСИДЕТЬ

Сейчас полиция региона не дает никаких комментариев по старушке. Широкая огласка отдельных деталей может навредить следствию. А пока оперативники распутывают клубок преступных связей бабули, пожилой женщине уже предъявлено обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

За незаконный оборот наркотиков 90-летней женщине грозит от десяти до 20 лет тюрьмы. Если ее вина будет доказана и не найдется смягчающих обстоятельств, то сидеть бабуле придется, как минимум, до столетнего юбилея.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru