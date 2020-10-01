Днем на стадионе занимаются дети, а вечером — «отдыхают» парковчане. Фото: Валентина Ваганова, Ирина Текутьева

Любители спорта из микрорайона «Парковый» долгое время мечтали о спортивном стадионе. Их желание исполнилось в этом году — полноразмерное футбольное поле, беговые дорожки с прорезиненным покрытием и уличные тренажеры появились у челябинского образовательного центра №5. Директор самой большой школы на Урале Евгения Марченко обрадовал, что поддерживать свою физическую форму там в свободное от уроков время смогут все желающие. Вот только люди вместо этого начали устраивать на стадионе свалку. Шумные компании оставляют на его территории кучи мусора.

— На стадионе, в основном, гуляют подростки. Они приходят туда большими группами по 20 человек. Рядом валяется много упаковок от чипсов. Жалко будет, если из-за всего этого крутое пространство закроют для людей, но боюсь, что все к этому идет, — говорит жительница микрорайона «Парковый» Ирина Текутьева. — На днях я подошла к школе и с удивлением обнаружила, что все закрыто.

Такие горы мусора люди оставляют после себя на стадионе. Фото: Ирина Текутьева

Правда, предприимчивым парковчанам, по словам челябинки, закрытые ворота не помешали оказаться на стадионе. Говорит, что люди просто перелазили через забор и открывали калитку. Для этого, неподалеку от нее, предусмотрена специальная кнопка. Таким нехитрым способом на территории стадиона оказывались все остальные: мамы с колясками, дети на велосипедах, компании подростков и других гуляющих.

Даже в темное время суток здесь гуляют толпы людей. Фото: Ирина Текутьева

Пресс-секретарь ОЦ №5 Кристина Виноградова подтвердила, что в школе отказались от первоначальной идеи сделать спортивное ядро образовательного учреждения центром притяжения жителей «Паркового».

Современный стадион отдыхающие оценили, но явно не ценят. Фото: Ирина Текутьева

— Изначально мы хотели обеспечить свободный доступ людям к беговым дорожкам, футбольному полю и тренажерам во внеучебное время — до 22:00, — рассказала она. — Но из-за неправильного поведения со стороны жителей пришлось ограничить доступ. Теперь попасть на территорию могут только дети и их родители — для этого у них есть специальные ключ-карты. Электронные замки на калитки установлены и для обеспечения безопасности.

Еще месяц назад вход на стадион был открыт для всех желающих. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В школе не стали отрицать, что вечером и после выходных на стадионе после прогулок людей остается много мусора. В итоге каждое утро — до 7:00 — порядок там наводят сотрудники службы обеспечения образовательного процесса ОЦ №5. Они убирают фантики, пустые упаковки от снеков и пластиковые бутылки, чтобы уроки физкультуры у детей проходили в человеческих условиях.

От комментариев акробатических лазаний через забор в исполнении людей без ключ-карты в школе воздержались.

Но теперь территорию закрыли на замок.

Самая большая на Урале школа, открытия которой жители «Паркового» ждали два года, в День знаний распахнула свои двери для первых в своей истории 2215 учеников. В образовательном центре №5 есть все, о чем можно только мечтать: роботы, химические лаборатории, ЗD-принтеры, и актовый зал, в котором кресел больше, чем в театре драмы. Корреспонденты КП-Челябинск за несколько дней до официального открытия посмотрели, чем еще школа будет удивлять детей (и чудом не заблудись).

Как образовательный центр выглядел в феврале, мы показывали в нашем фоторепортаже.

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