Скоро из Челябинска может будет летать в соседние регионы
Фото: Андрей АБРАМОВ
На субсидирование региональных авиаперевозок из Челябинска в 2021 году потратят 250 млн рублей из областной казны и еще около 200 млн рублей федеральных средств. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинск в региональном министерстве транспорта.
В следующем году планируется выполнять субсидируемые полеты из аэропортов Челябинской области по 15 маршрутам:
Челябинск — Пермь — Челябинск;
Челябинск — Нижний Новгород — Челябинск;
Челябинск — Омск — Челябинск;
Челябинск — Казань — Челябинск;
Челябинск — Самара — Челябинск;
Челябинск — Красноярск — Челябинск;
Челябинск — Ростов-на-Дону — Челябинск;
Челябинск — Минеральные Воды — Челябинск;
Челябинск — Сургут — Челябинск;
Челябинск — Уфа — Челябинск;
Челябинск — Волгоград — Челябинск;
Челябинск — Калининград — Челябинск;
Челябинск — Ханты-Мансийск — Челябинск;
Магнитогорск — Новосибирск — Магнитогорск;
Магнитогорск — Сочи — Магнитогорск.
— Также планируются направления из аэропорта Челябинск в города: Иркутск, Махачкала, Мурманск, Норильск, Геленджик, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Точных дат запуска пока нет. Стоимость билетов будет зависеть от договоренностей между властями и перевозчиком.
Ранее министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что стоимость билета Челябинск-Пермь составит 3225 рублей в одну сторону, время в пути — около часа. Для сравнения: самые дешевые билета на поезде в сидячем вагоне — 746 рублей, в пути придется провести около 10 часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru