Скоро из Челябинска может будет летать в соседние регионы Фото: Андрей АБРАМОВ

На субсидирование региональных авиаперевозок из Челябинска в 2021 году потратят 250 млн рублей из областной казны и еще около 200 млн рублей федеральных средств. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинск в региональном министерстве транспорта.

В следующем году планируется выполнять субсидируемые полеты из аэропортов Челябинской области по 15 маршрутам:

Челябинск — Пермь — Челябинск;

Челябинск — Нижний Новгород — Челябинск;

Челябинск — Омск — Челябинск;

Челябинск — Казань — Челябинск;

Челябинск — Самара — Челябинск;

Челябинск — Красноярск — Челябинск;

Челябинск — Ростов-на-Дону — Челябинск;

Челябинск — Минеральные Воды — Челябинск;

Челябинск — Сургут — Челябинск;

Челябинск — Уфа — Челябинск;

Челябинск — Волгоград — Челябинск;

Челябинск — Калининград — Челябинск;

Челябинск — Ханты-Мансийск — Челябинск;

Магнитогорск — Новосибирск — Магнитогорск;

Магнитогорск — Сочи — Магнитогорск.

— Также планируются направления из аэропорта Челябинск в города: Иркутск, Махачкала, Мурманск, Норильск, Геленджик, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Точных дат запуска пока нет. Стоимость билетов будет зависеть от договоренностей между властями и перевозчиком.

Ранее министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что стоимость билета Челябинск-Пермь составит 3225 рублей в одну сторону, время в пути — около часа. Для сравнения: самые дешевые билета на поезде в сидячем вагоне — 746 рублей, в пути придется провести около 10 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru