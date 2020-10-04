Недавно врачам привезли первую партию вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. Жителей региона просят соблюдать масочный режим, чтобы не допустить распространения заразы. Но большинство южноуральцев по-прежнему игнорируют правила.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 5 октября, в Челябинской области зарегистрированы зарегистрированы 94 новых случая коронавируса. Среди них — у семерых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 17 106.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончался 79-летний мужчина. Смерть еще четырех человек, у которых был диагностирован коронавирус, ускорили и другие заболевания.

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий - пациентка, 65 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 93 года;

— сахарный диабет, артериальная гипертензия — мужчина, 68 лет;

— крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь — мужчина, 78 лет.

В Челябинской области число умерших из-за коронавируса превысило 500 человек.

Статистика: yandex.ru/covid-19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин подхватил коронавирус. У него 35% поражение легких. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

— Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ N 3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония, — написал вице-губернатор на своей личной странице в соцсетях.

Векшин также посоветовал не пренебрегать правилами безопасности и не забывать об ограничениях из-за пандемии.

Анатолий Векшин. Фото: правительство Челябинской области

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у жены вице-губернатора Виктора Мамина Натальи. Она была госпитализирована в больницу. Сам политик ушел на самоизоляцию вместе со своим сыном, который учится во втором классе.

Также из-за новой болезни скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Врачи две недели боролись за его жизнь, но все было безрезультатно. На момент смерти политику было 67 лет.

Коронавирус в Челябинске

Путешествовать по России во время пандемии станет немного легче. По просьбе своих пассажиров РЖД запустила дополнительный поезд из Челябинска в Москву. Курсировать начнет уже в понедельник, 5 октября. Маршрут у железнодорожного транспорта необычный —он будет проходить через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз.

— Поезд №181/182 Челябинск – Москва будет курсировать 1 раз в 4 дня, отправлением из Челябинска 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября; 2, 6, 10, 14, 18 ноября в 16.45 (по местному времени). Обратно из Москвы поезд будет отправляться 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября; 4, 8, 12, 16, 20 ноября в 18:50, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Отметим, что дополнительный поезд будет курсировать между городами только один месяц — с октября по ноябрь 2020 года.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 5 октября 2020 года.

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